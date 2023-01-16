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摩根大通亞洲：外資流入A股 M通購10689

【明報專訊】市場憧憬內地經濟有望復蘇，以及聯儲局大手加息預期降溫，中港股市踏入2023年向好，外資流入A股速度亦加快。據彭博報道，截至上周三，今年以來外資通過深滬股通淨買入A股超過550億元人民幣，去年同期淨流入量僅約134億元，即按年增幅逾3倍。觀察A股主要指數，滬深300升幅有約5%；上證綜指升約3%；至於MSCI A50互聯互通指數重上2300點，今年來升幅也有接近5%。

如投資者計劃捕捉A股走勢，以衍生工具作槓桿可考慮A股ETF窩輪，又或者與MSCI A50互聯互通指數掛鈎的窩輪。

看好可參考M通購（10689），行使價2500點，實際槓桿約6倍，今年8月中到期，特點為貼價及年期較長，適合中線看好部署；至於看淡或對冲A股下跌風險，則可留意M通沽（10565），行使價1900點，今年4月底到期，實際槓桿達9倍，輪價面值較低，可靈活控制對冲成本。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]