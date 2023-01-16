陳永傑：美瀕臨衰退 難大幅加息

聖路易斯聯儲銀行最新研究報告指出，美國50個州之中，其中27個州經濟活動放緩，顯示全國逼近經濟衰退的門檻。

報告是根據費城聯儲銀行數據撰寫，表示美國上次經濟衰退之前，有35個州出現同樣的經濟放緩情况，因此相信如果有27個州出現經濟活動放緩，已有足夠說服力，聲稱數據反映美國經濟將陷入衰退。

較早之前，三藩市聯儲銀行研究報告指出，失業率上升，暗示美國經濟可能在未來數個月陷入衰退。

假如美國陷入衰退，未來再加息亦會有所收斂，不會像去年中4次加息0.75厘那麼進取。

但去年中的加息，對全球、美國的經濟及投資市場造成嚴重震盪，較早前一些美國大型金融、科技企業大幅裁員外，最近亦波及美國最大的投資銀行高盛。

彭博引述消息指出，高盛將裁減最多3200個職位，少於管理層早前建議的4000人，但仍屬該集團歷來最大規模裁員行動之一。

消息人士指，高盛今次裁減職位超過三分之一，涉及交易及銀行部門，同時披露旗下信用卡及分期信貸業務錄得超過20億美元的稅前虧損。截至去年9月底，高盛有員工約4.9萬人，即今次裁員比例相當於6.5%。對上一次大規模裁員是在2008年金融海嘯之後，當時裁員超過3000人。

美國裁員行動波及廣泛，衰退正在來臨，聯儲局再加息難度提高。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]