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馬泰陽：樓市兔年料重現旺巿

標籤：馬泰陽

【明報專訊】隨着中港全面通關，而高鐵亦三年內首次通車，為本港的經濟復蘇再邁進一步，而事實上市面上的經濟幾乎已回復正常，樓市亦漸漸回暖，展現出動若脫兔的一面。

農曆新年雖然向來被視為是樓市傳統淡季，但因應中港通關，預料有大批內地港人回港度歲，不但能有效地刺激經濟，亦有利資金流入樓市。事實上，亦有多個發展商正積極部署於新年後推售新盤。據地政總署資料顯示，12月共有兩個項目獲批預售樓花同意書，合共524伙，包括黃竹坑站第4B期(368伙)及觀塘恒安街18號(156伙)，按月升約21.3%，累計日前已批出預售樓花同意書但尚未發售新盤的單位總數，升至近12,500伙高水平，按年升逾3.7倍，預料發展商將會積極部署推售該批新盤單位。

而去年12月共有6個項目新申請預售樓花，涉及1513伙。雖然去年樓市回落，新盤推售步伐不如預期，但發展商依然積極將旗下項目申請預售，相信更有利他們的新盤部署。

隨中港通關，恢復兩地人正常往來，資金逐步流入本港，購買力將逐漸釋放，在利好因素下，二手交投亦持續向好。

據本行前線分行所錄得的數字顯示，綜合過去一星期，全港20大主要屋苑二手買賣錄87宗成交，較前周的79宗增加約10.1%，連升4周，創逾8個月新高，反映通關消息利好樓市氣氛。在「北水」帶動下，樓市再現「陽春」，預測全年樓價升幅10%或以上。若今年息口見頂，以及將於2月公布的財政預算案有利好消息，料樓市年中或呈現更大突破，料全年樓價升幅最樂觀可達15%，重現旺市格局。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]