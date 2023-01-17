蘇黎世保險 投連險產品分散風險順逆皆宜蘇黎世保險

加息潮浪接浪，惟通脹仍持續高企，地緣政治危機解決無期，加上新冠疫情反覆，環球股市、債市、匯市及商品市場不時大上大落，投資者無所適從。那邊廂由於港元與美元掛鈎，香港各大銀行跟隨美國聯儲局的貨幣政策，提高存款利率或最優惠利率，定期存款利率獲大幅調升，吸引了不少資金。

不過，即使加息期已持續多時，通脹始終居高不下。歐睿暉指出資金放在銀行儲蓄無疑是風險最低，但在高通脹的大環境下，現金購買力持續減弱，單靠定期存款未必足夠應付日後的生活開支。要確保財富未被通脹蠶食，甚至跑贏通脹，或者需要考慮其他投資方案。

傳統投資各有限制

投資工具選擇多，但每一樣皆有利有弊。歐睿暉表示，受惠於過去十多年的低息環境，大量資金湧入支持物業市場錄得可觀升幅。不過，香港購買物業需要巨額首期，且流動性屬一眾金融資產中最低，加上政府近年推出措施壓抑炒賣行為，環球局勢不明朗，本地物業市場的租金回報與物業交易價格雙雙呈現跌勢，如選擇投資物業必須擁有足夠資金承受按揭風險。

相對投資物業而言，股票流動性較高、入場門檻相對低，但投資者需要時刻留意個別公司或行業的資訊和前景，以及心理上需要承受市場波幅；債券的風險相對較股票低，但債券價值與利率是反向關係，投資者同樣需時刻留意利率變化；股票、債券、股債混合或追蹤個別指數或商品價格的基金由專業管理人負責，而且集合了多款以地區或行業劃分的投資概念，也受投資者歡迎，不過需要一早選定以及以長線方向投資，否則頻密轉換不但需繳付基金轉換費，也容易錯過平均成本法帶來的增值機會。

投連險選擇多元零轉換費

總括來說，投資相連壽險就包含了上述各種產品的優點，一份保單就可把資金分散投資於不同的股票、債券、地域或行業基金。最重要的是結合了投資和人壽保障元素，較其他投資產品提供多一重保障。投資相連壽險能夠在市況波動下用平均成本法作長期投資以分散風險，加上投資相連壽險產品普遍不收取投資選項轉換費，長遠來說可以節省轉換費用，調動投資組合時就能更加靈活。

但必須注意，投資相連壽險適合以長線投資作為目標的客戶，保險公司亦有就保單收取費用，保單持有人如提早退保或欠交保費致保單失效，便須繳退保費用。和所有投資產品一樣，投資市場不時波動，客戶在購買投資相連壽險前，應考慮個人的風險承受能力，戶口價值不應視為保證。

中長線投資迎人生轉變

人生有不同階段，不論是剛投入職場、組織家庭、為下一代準備教育基金、退休規劃還是財富傳承，均需要各種財富保障以達成目標。

對於初出茅廬的年青人來說，這類保單可以協助他們每月投入定額保費管理財富，為日後建立家庭做好準備。為人父母的，則可利用這項工具來滾存累積財富及為資產增值，為子女準備教育基金。不論日後子女在本地或是到海外升學，甚至舉家移民，都能夠預先做好萬全準備。香港人平均壽命全球最長，生活費又高，要過豐盛又精彩的退休生活必須盡早策劃。歐睿暉表示，投資相連壽險適合作中長線投資，適合作為退休的財務策劃工具。

此外，亞洲人的家庭觀念重，為家人作財富安排、資產傳承對香港人十分重要。歐睿暉表示現時市面上個別投資相連保單年期可以長達150年，兼且可更換受保人／保單持有人，方便把保單當作財富的一部份代代傳承。

兩大數碼平台靈活部署

投資相連壽險產品需要定時檢視投資項目的表現，有需要時要根據市場狀況或個人的理財目標更迭而改變投資部署。所以，方便及易用的基金轉換與保單服務平台十分重要。

歐睿暉表示，在客戶服務支援配套方面，蘇黎世香港線上線下均能照顧周到。蘇黎世香港兩大壽險服務數碼平台，包括讓客戶作全天候自助服務的MyZurich Life，以及為獨立理財顧問及保險經紀公司研發的流動應用程式ZOOM，全方位為客戶及獨立理財顧問提供靈活及無縫體驗。其中MyZurich Life 24小時服務，方便公司客戶隨時隨地快速瀏覽基本保障、保單狀況、保費繳交記錄等，亦可檢視保單的投資組合及轉換投資選項，以掌握投資機遇。

留意投資選擇多元性及公司信譽

另外，由於投資相連壽險涉及較高的自主投資成分，所以，決定投保前有多個要點必須留意。首先，有意投保人士可透過財務需要分析及投資風險評估，了解自己的理財需要及目標。在此過程中，市民可與獨立理財顧問共同商討，以便妥善規劃資金及保障配置，並可考慮以投連險作為其中一種產品選項。

多元投資是投資相連壽險的賣點，所以投保前要留意基金投資選項是否多元化，如是否涵蓋股票、債券、不同地域與行業的基金等資產類別。另外也要審視保險公司的品牌信譽，揀選實力雄厚與歷史悠久的公司。

歐睿暉指出蘇黎世香港服務香港超過6 0年，亦為本港投連險產品的先驅者之一；而坐擁150年瑞士財富管理哲學與經驗的蘇黎世保險集團，為全球10大保險公司之一，為瑞士最大金融機構，標準普爾務實力評級為「AA/穩定」，信譽超卓。

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