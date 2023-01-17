外資看好A股 9日斥800億掃貨 人幣曾升破6.7關 創逾半年新高

明報記者 歐陽偉昉

外資昨日淨流入滬深股通158.43億元，為去年11月14日以來的新高，當時內地防疫政策剛開始轉向。上證指數昨日上升1.01%，收報3227點，深成指數上升1.58%，收報11,785點。近日內地股市做好，資金近日轉炒券商股，廣發証券（1776）上升7.5%，華泰證券（6886）上升6.55%。

A股升1% 中資券商股熱炒

在岸人民幣昨日曾高見6.6905，見去年7月中以來高位。不過午後美元在歐洲時段反彈，人民幣回吐部分升幅，截至晚上8時半，在岸人民幣下跌307點子（1元等於1萬點子），報6.7317，離岸人民幣升341點子，報6.7407，仍為近5個月以來偏高水平。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈預期，人民幣在今年底可升至6.72，不過內地3月將公布首兩個月的零售額或較預期疲弱，令人民幣在3月走勢疲弱。她指出，內地消費者近月更注重藥品及醫療支出，而非傳統的農曆新年購物，令零售額按年只會略有增長。

內地企業佔恒指市值八成，人民幣上升利好港股走勢，第一上海首席策略師葉尚志認為，人民幣進一步走強並非新的利好港股因素，但反映外資看好內地復常而流入香港和內地中資股。恒指近兩周突破兩萬一後升勢放緩，他認為恒指雖重越牛熊分界線（250天移動平均線），出現技術性牛市，不過復常炒作過後要視乎實際經濟改善表現，1月數據公布前料會受制於22,500點的上限。

人行春節前增市場流動性

此外，人民銀行昨日公布本月中期借貸便利（MLF）的中標利率維持2.75厘，即本月貸款市場報價利率（LPR）很可能連續6個月保持不變。不過是次MLF較本月到期金額，超額續作790億元，至7790億元。人行同日投放820億元的7天期和740億元的14天期逆回購，計算昨日到期逆回購則有1540億元淨投放。

彭藹嬈認為，人行增加流動性，是因為主要希望在年初利用額外的流動性，而不是用降低存款準備金率等更激進的貨幣政策工具，藉此推動貸款支持經濟增長。另外，流動性在春節假期前較緊張，亦是人行在公開市場操作注入流動性的原因。