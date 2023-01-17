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匯豐料恒指今年見22810點 看好科網股

【明報專訊】承接美股三大指數上周五全線向上、美匯指數繼續回落、人民幣靠穩，恒指昨日早段再升逾200點，高見21,947點後高位受阻稍回，收市微升8點或0.04%，報21,746點。匯豐給予恒指今年目標22,810點，偏好增長股尤其是內地互聯網股。

北水連續3日淨流出

截至昨晚11時，恒指夜期報21,650點，低水97點。

國指收市報7350點，跌40點或0.55%；恒生科技指數收報4506點，跌48點或1.06%。大市成交金額1407億元，較上日增加5.83%，北水繼續過年前沽貨，昨日全日錄得8.5億元淨流出，累計連續3個交易日淨流出港股，美團（3690）及港交所（0388）分別錄得15.4億元及4.7億淨流出；藥明生物 （2269） 則錄3.6億元淨流入。

阿里巴巴（9988）上周五獲人行證實旗下螞蟻集團完成整改，股價昨日繼續向好，收市升0.6%至113.4元，其他重磅科網藍籌全線回落，騰訊（0700）跌0.3%，收報370.2元；小米（1810）跌0.7%；美團收市報165.6元，跌3.3%，累計已連跌7日。

資金輪流炒各板塊，地產、金融舊經濟股向好，恒地（0012）收市升3.8%，報28.85元；新世界（0017）及新地（0016）分別升2.9%及1%；匯控（0005）收市升2.1%至56.65元；渣打（2888）升1.1%。

匯豐：外資積極買中資股

匯豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）表示，現時環球投資者及亞洲投資者仍給予中資股「減持」評級，但看到外資正積極買入，而去年底亞洲投資者對中資股持倉的「低配」幅度已大幅縮小，給予恒指年底目標價為22810點；國指目標價為7830點，偏好中資科網股。

他指出，近日流入中資股的資金主要來自三方面，包括投資者沽出債券等其他資產類別再買入股票，亦有資金由亞洲以外的新興市場轉投中國，以及由去年屬「增持」評級的亞洲市場，如新加坡及印度的資金轉至中國。

林傳英續稱，香港股市比在岸市場有較大科技敞口，更偏好在港上市的科技公司。雖然內地收緊互聯網企業監管仍是風險因素之一，但現時對行業的關注點已從監管轉向增長，相信行業面臨監管問題將會減少。