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高盛薦友邦保誠 料新業務價值大增

【明報專訊】香港在上周日起逐步恢復與內地通關，市場看好本地保險股可以受惠內地訪客可再來港購買保險，推動今年本港新業務價值強勁增長。高盛發表報告，看好友邦（1299）和保誠（2378）的新業務價值均有雙位數增長，維持「買入」評級，不過因為友邦股價已反映開關因素，而保誠估值低於友邦，高盛將友邦剔出確信買入名單，同時換入保誠。

高盛報告指出，在2018至2019年新冠疫情爆發前，內地訪客業務佔保誠新業務價值達三成至四成。隨着與內地通關，相關銷售將強勁增長，因此該行將保誠今年新業務價值增長預期上調至32%，明年也料增長24%。高盛指出，2021年和2022年保誠新業務價值增長跑輸友邦7個百分點和4個百分點，不過今年和明年則料跑贏友邦5個百分點和6個百分點。

保誠估值更佳 列確信買入名單

因應目前保誠的經調整預期市價與內涵價值比率（P/EV）為1.4倍，低於友邦的1.8倍，高盛認為保誠估值更佳而增長前景更強勁，因此列入確信買入名單，未來12個月目標價上調14.9%至185元，潛在升幅43.97%。保誠昨日收報128.5元，上升4.56%。

上調友邦目標價一成

對於友邦，高盛亦將目標價上調10.75%至103元，潛在上升17.12%，昨日收報87.95元，沒有升跌。除了預期香港新業務價值今年可增長69%，高盛亦看好友邦中國今年新業務價值亦會有19%增長，推動集團今年新業務價值提升27%，遠高於內險行業平均2%增長。基於友邦管理和分銷質素較佳、可持續地創造保險業務價值，以及在內地擴張業務，因此仍給予「買入」評級。