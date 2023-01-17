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港交所陳翊庭姚嘉仁 任聯席營運總監

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）有最高層人事任命，昨宣布委任原上市主管陳翊庭及姚嘉仁為聯席營運總監，有關委任已獲證監會核准。另港交所亦宣布委任伍潔鏇為上市主管，三項委任同於今年2月1日起生效。

伍潔鏇升任上市主管

陳翊庭將會負責監督首席中國經濟學家辦公室、企業傳訊、集團戰略、人力資源、內地業務發展以及港交所全資附屬公司LME Clear的營運。陳翊庭於2020年3月加入港交所任上市主管，此前為達維律師事務所合伙人。她任內先後完成《上市規則》修訂優化及簡化海外公司來港上市，便利更多中概股回港上市，並引入特殊項目收購公司（SPAC）上市框架。就「特專公司」上市框架諮詢工作亦已完成，預計短期內發表諮詢總結。

姚嘉仁作為聯席營運總監和股本證券業務主管，將繼續負責監督港交所旗下現貨及衍生產品交易、結算及存管業務的運作，並續任聯交所及期交所行政總裁；姚嘉仁去年11月底成為港交所唯一營運總監。至於升任上市主管的伍潔鏇，自2013年起加入港交所出任上市科政策主管。在加入香港交易所前，於2008年至2012年期間任職財經事務及庫務局局長政治助理。

陳翊庭及姚嘉仁現正跟隨港交所主席史美倫及行政總裁歐冠昇，組成最高層代表團出席瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇。