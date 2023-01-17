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人行資管公司或1600億再貸款助房企

【明報專訊】近期內地多次重點提到要有效防範化解優質頭部房企風險後，彭博昨日引述知情人士報道，人行和全國性資產管理公司（AMC）據悉計劃向優質房企提供最多1600億元（人民幣，下同）資金，幫助化解防範相關行業風險。

年利率1.75厘 助化解風險

知情人士表示，人行將向全國性AMC提供800億元專項再貸款，年利率為1.75厘，各間AMC可根據自身經營發展需要，最高按一比一提供配套資金，以滿足房地產行業的合理融資需求，預計相關措施在第一季度內完成實施。而人行、資產管理公司華融及信達均未有置評。

此前，人行及銀保監等明確表明，要有效防範化解優質龍頭房企風險，當中人行貨幣政策司司長鄒瀾在1月13日於國務院新聞辦的新聞發報會中提到，防範風險從問題房企向優質房企擴散，有關部門起草《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》，針對具有一定系統重要性的優質房企，重點推進「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」、「預期提升」四個方面綜合施策，改善優質房企現金流，引導資產負債表回歸安全區間。

報道又提到，今次的再貸款計劃，是由人行向商業銀行等金融機構提供貸款，以供其向客戶放貸，資金通常針對特定用途，貸款利率低於人行中期借貸便利（MLF）的利率，再貸款已成為央行約6.4萬億元結構性貨幣政策工具的重要組成部分。