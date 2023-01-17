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特步對新春銷售樂觀 料全年收入雙位數增

【明報專訊】特步國際（1368）公布，去年第四季內地零售銷售按年錄高單位數下跌，零售折扣水平約7折；去年全年內地零售銷售按年錄得中雙位數增長，零售存貨周轉約5.5個月。集團首席財務官兼副總裁楊鷺彬表示，如疫情受控及消費回復正常，全年流水可望按年增加兩成或以上，冀帶動集團整體收入錄得雙位數增長。

他表示，去年第四季受疫情影響，11月有約三分一門店無法開門營業，該月流水錄得中雙位數跌幅，至12月跌幅收窄至單位數，今年1月初流水表現已回復正常。他又稱，去年受特殊因素影響，雙十一折扣較大，今年上半年仍是清庫存為主，主要增長將會來自下半年，亦有信心今年可在6月前庫存回到4個月的健康水平。

展望今年農曆新年表現，楊鷺彬透露，雖然去年農曆新年的基數較高，不過目前流水已錄得20%增長，童裝產品銷售更曾創單日新高，料整體銷售可望錄得兩成增長。他表示，今年計劃開設300間門店，料今年兒童銷售可按年增長40至50%。此外，旗下品牌Saucony（索康尼）去年增長高達一倍，且已開展加盟模式，今年或有可能賺錢；K-Swiss現時亦有20多家分店，相信定位正確可繼續發展。特步昨收市報9.15元，升0.5%。

361度上季零售額按年持平

另一體育用品股361度國際（1361）亦公布去年第四季營運數據，主品牌產品季內零售額按年大致持平；童裝品牌產品季內零售額按年錄得低單位數增長；電子商務平台產品季內整體流水較前年同期增長約25％。361度昨日收市升0.88%，報3.43元。