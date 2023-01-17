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騰訊反舞弊炒逾百人 觸「高壓線」者永不錄用 逾10人送法辦

標籤：經濟

【明報專訊】騰訊（0700）主席馬化騰於去年12月員工大會上曾轟內部貪腐問題「嚇死人」。據集團反舞弊調查部官方微信公眾號昨公布，騰訊去年共發現並查處70餘宗觸犯「騰訊高壓線」案件，當中有100餘人因觸犯「騰訊高壓線」被辭退，10餘人因涉嫌犯罪被移送公安機關。去年全年查處案件和人員數量均較2021年有所增加。

明報記者 蔡穎霖

騰訊反舞弊調查部稱集團通過制定「騰訊高壓線」等反舞弊制度和建立完善風險管理體系，以預防、發現和打擊商業賄賂職務侵佔等一切舞弊。對觸犯「騰訊高壓線」行為，集團一直採「零容忍」態度，觸及此界限的員工一律解聘處理，永不錄用；對於涉案的外部公司，也會列入公司黑名單，永不合作。

影視製作部職員受賄囚3年

在騰訊公布的例子當中，不少案件亦涉及刑事。包括原PCG（平台與內容事業群）影視內容製作部張萌利用職務便利，為外部公司謀取利益，經法院審理認定受賄罪，被判處有期徒刑3年。此外，原PCG內容出品部孔志涵利用職務便利，為外部人員謀取利益，並收取外部人員好處費，其行為觸犯「騰訊高壓線」，被解聘處理，永不錄用。

據集團資料顯示，騰訊於2022年把23家企業列入「永不合作」的黑名單，當中包括一粒塵文化傳媒、逗你樂文化傳媒、果燃堂化妝品、雨虎文化傳媒等等。值得留意的是，今次遭騰訊列入黑名單的企業當中，有多家企業是「孫飛龍」或其關聯公司。惟網上資料庫未有更多關於孫飛龍的介紹。

另一中資科網巨頭美團（3690）於上周五（13日）亦發布2022年生態反腐公告。公司去年查處的41宗刑事案件，當中有31宗涉及美團員工，包括收受合作商賄賂、侵佔公司結算款、截留或竊取商家利潤款、虛假報銷差旅費用等多種案件類型。去年共有107人移送司法機關，當中有47名為內部員工，60名為生態合作商等外部人員。

美團查41刑事案 107人交司法機關

查處內部涉及腐敗的員工以外，美團去年還查處10宗涉及生態合作商及外部人員的刑事案件，內容包括勾結黑產人員刷單、虛構訂單詐騙平台賠償金等。公司表示，針對合作商的行賄等行為，去年共清退41家合作商。