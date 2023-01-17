整改近兩年 「滴滴出行」再准新用戶註冊

【明報專訊】內地科網監管續吹暖風，受困網絡安全整改的網約車平台滴滴出行昨於官方微博宣布經報網絡安全審查辦公室同意，即日起恢復「滴滴出行」的新用戶註冊，纏繞近兩年整改正式迎來尾聲。
據滴滴帖文稱公司在過去一年多來認真配合國家網絡安全審查，嚴肅對待審查中發現的安全問題，全面整改；後續將採取有效措施，切實保障平台設施安全和大數據安全，維護國家網絡安全。
事實上，繼日前銀保監會主席郭樹清稱14家金融平台大致完成整改後，滴滴出行據報旗下25款手機應用程式（App）亦有望於周五（20日）重新上架。而原本被下架的滴滴出行App，早於2022年12月下旬已恢復「特惠車」等部分功能供下載。微信小程序內的功能雖受限，但仍開放使用的滴滴出行App亦陸續恢復原有功能，惟當時仍有新用戶註冊禁令。
滴滴於2021年夏天赴美上市，隨即遭舉報其泄露用戶及道路數據予美國，其後網信辦指滴滴嚴重違法收集個人信息，要求將「滴滴出行」App下架。直至2022年7月，網信辦向滴滴處以逾80億元人民幣的巨額罰款後，意味審查風波終告一段落。即使纏繞近兩年的整改監管結束，近日有報道指出，滴滴出行將在農曆新年前啟動新一輪裁員，涉及叫車業務、海外業務和風險管理等全公司所有部門，涉及數百個工作崗位。