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3新股掛牌 美麗田園飈逾半望塵潛水

標籤：新股

【明報專訊】3新股包括內地醫療美容服務商美麗田園醫療（2373）、水果零售經營商深圳百果園（2411）及手機遊戲廠商望塵科技（2458）昨正式掛牌，美麗田園醫療大幅跑出，全日升幅多達53.5%，收報29.65元，成交額4.5億元；按每手500股及定價19.32元計，每手帳面賺5165元。

深圳百果園則升7.1%，收報6元，成交額1.29億元，按每手500股及定價5.6元計，每手帳面僅賺200元。至於表現最差的望塵科技，早市先升後跌，收市跌11.5%或報5.75元，跌穿招股價6.5元，全日成交額僅2260萬元。按每手400股及定價6.5元計，每手帳蝕300元。

另外，中聯重科（1157）公布子公司中聯高機與路暢科技重組後擬分拆上市。據公告，中聯重科已與旗下非全資子公司深圳市路暢科技簽署《重大資產重組意向協議》，路暢科技擬向中聯高機現股東配發及發行新股，以購買中聯高機100%股權。交易完成後路暢科技將促使中聯高機配售股份，募集資金。

中聯重科擬分拆子公司上市

中聯重科表示，是次交易不涉及公司發行股份及導致控制權的變更，亦不構成重大資產重組。交易亦尚未提交董事會、股東會等。交易尚處前期籌劃階段，交易相關方尚未簽署正式的交易協議，能否實施尚存在不確定性。

明報記者

[新股]