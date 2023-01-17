澳門：推動綜合旅遊 港澳巴新春擬增班次

明報記者 陳偉燊

因應去年澳門完成賭牌續牌，李偉農續稱，未來澳門政府將與業界進一步推動綜合旅遊休閒業。出席同一場合的澳門旅遊局副局長程衛東補充，澳門旅遊業在疫情期間，二星級酒店數目上升較快，亦多了在舊社區的精品酒店推出，吸引背包客及年輕人。另已經推出大賽車博物館、婚慶旅遊、海上遊等吸客。隨着貴賓廳行業調整、房車隊閒置，旅行社更可推出定制路線，配合旅客需求。

未來料力吸中場及家庭客

澳門落實免檢疫通關後，澳門旅遊業議會理事長胡景光估計在新春檔期個別酒店已預訂九成，加上博彩收入在本月首8日已逾20億澳門元（下同）屬好開始。他有信心全年博彩收入可以實現政府預計的1300億元水平，未來料吸納中場及家庭客為主。

香港立法會議員姚柏良（旅遊界）表示，在疫前澳門遊客訪港便逾100萬人，港澳同遊向來受內地市場歡迎，他希望將來港澳及其他城市重新互通，並向內地及海外推廣，引領大灣區成世界旅遊目的地。在配合港澳交通往來方面，港澳直通巴士協會副秘書長崔定邦指，往來港澳的跨境巴士港澳一號於昨天恢復運作，會提供買一送一優惠。每天發車達10對，比疫前的8對為多，車費跟疫前並無變動。按現時往返港澳旅客的情况，他料或有需要加班。

對於內地團客何時落實赴港，香港旅遊促進委員會會長鍾偉豪預料，待搞定簽證及內地旅行社重新組織後，最快或要於3月份才成團。因短期接待旅遊團所需的巴士司機，仍缺500至1000人，有待補缺。