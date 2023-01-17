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日債息連日升破央行0.5厘上限 市場押注最快明收緊貨幣政策

【明報專訊】部分市場人士押注日本央行最早在本周三的政策會議再次調整政策，日本10年期國債孳息率昨連續第二個交易日升穿0.5厘上限。日本10年期國債孳息率上周五曾高見0.575厘，是日本央行自12月20日將孳息率上限提高1倍後，首次突破0.5厘上限，昨天再升穿0.52厘。交易員為防日本央行本周再有出人意表的舉措，對冲接下來一周美元兌日圓波動的成本，已升至近3年最高水平。

即使日本央行按兵不動，美元兌日圓料將出現較明顯的反彈，因為那些押注政策調整的投資者需為美元空倉回補。倘日本金融環境收緊，可能引發資本湧向日本市場。日圓兌美元昨高見127.2，是去年5月底以來最高；每百日圓兌港元在6.1算水平。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，對冲基金已將沽空日圓的倉位降至2021年2 月以來的低位。

央行再入市買債 遏債息升

為遏抑債息飈升，日本央行周一宣布進行計劃以外的買債操作，購買價值1.4萬億日圓（約853億港元）的1至25年期國債，並以0.03厘的固定收益率，無限量購買兩年期國債。此外，日本央行每天仍以0.5厘的孳息率，無限量購買10年期國債及期貨掛鈎證券。

雖然多數經濟學家預期，日本央行周三維持貨幣政策不變，但仍有部分人士揣測央行一旦調整政策的影響。道明證券的策略師指出，市場應在日本央行行長黑田東彥今年4月任期完結前，為日本央行將10年期國債孳息率上限上調至1厘作準備。

東海東京證券首席債券策略師Kazuhiko Sano更表示，如果恢復債市機能是日本央行上月調整政策的主因，那麼日本央行本周將不得不取消孳息率曲線控制，這促使市場將結束負利率政策及加息納入考慮，從而推高日本國債孳息率。自日本央行上月提升10年期國債孳息率上限，令市場對政策變化有更多猜測，促使日本央行不得不加碼購買債券，進一步降低市場流動性。日本央行在上周的最後兩個交易日，已花費近10萬億日圓（約6086億港元）來遏抑國債孳息率上升。

東京的SBI證券首席債券策略師Eiji Dohke指出，日本央行增加購買債券，令市場運行進一步惡化，但若央行停止積極買債，將進一步加劇市場對日本央行調整政策的猜測。

日本8年期和9年期國債孳息率昨仍高於10年期國債收益率。《讀賣新聞》上周指出，日本央行官員將在本月的議息會議，檢討孳息率曲線控制的副作用，並將在必要時作出調整。

或擴國債孳息波幅區間

市場人士認為，日本央行本周的利率決議，可能存在以下3種可能性：摩根士丹利MUFG證券預期，央行可能擴大國債孳息率的波幅區間，以緩和央行繼續大規模買債的壓力；花旗則不排除日本央行可能會完全放棄孳息率曲線控制；瑞銀和野村則預期央行按兵不動，直至市場完全消化12月政策修訂的影響。

包括Allison Nathan在內的高盛團隊早前指出，如果捍衛孳息率曲線政策變得不可持續，日本央行突然放棄孳息率曲線控制的風險將會增加，不過預計隨着美聯儲稍後停止加息，而日本通脹增長將趨於溫和，市場對日本央行政策的投機性攻擊應有所緩解。部分市場分析則認為，在日本央行新任行長人選明朗化前，央行不會再次採取行動。

（綜合報道）

[國際金融]