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黑田左右手雨宮或接任行長

【明報專訊】路透社的調查顯示，日本央行行長黑田東彥今年春季卸任後，現任副行長雨宮正佳最有可能繼任。本月接受路透社調查的24名經濟學家當中，16名（67%）認為作為黑田左右手的雨宮，最有可能接棒成為新任行長。4名（17%）受訪的經濟學家則認為，日本央行前副行長中曾宏可能接任。

主張保持超寬鬆政策

雨宮一直主張保持超級寬鬆政策，使日本擺脫通縮，並因策劃多項超級寬鬆措施，而在金融市場獲得「日本央行先生」的稱號。

信金中央金庫研究所指出，雨宮對當前政策瞭如指掌，將會是修訂寬鬆政策的理想人選。至於次熱門的中曾宏，被認為不如雨宮鴿派。

受訪的經濟師當中，有2名認為日本央行前副行長山口廣秀有可能成為黑馬。《產經新聞》上月指出，強烈批評日本央行鴿派政策的山口，受到日本首相岸田文雄辦公室的關注。大和證券首席市場經濟學家岩下真理表示，如果岸田政府要退出安倍經濟學的超級寬鬆政策，將不會任命黑田的舊臣。

此外，路透社訪問的30名經濟學家當中，29名認為日本央行可能採取的下一步行動，是解除超寬鬆政策。其中13人表示，相關改革將在今年開始。明治安田生命保險的經濟學家Kazutaka Maeda更預計，日本央行本周就會採取行動。

另外15名經濟學家則預計，日本央行明年才會改轅易轍。

（綜合報道）

[國際金融]