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IMF憂經濟分裂 GDP恐損失7%

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）警告，隨着全球化進程逆轉，地緣經濟分裂（geoeconomic fragmentation），國際合作和商業往來減少，恐導致全球GDP「長遠」減少高達7%。倘技術交流受到限制，一些新興經濟體所受的影響將會更大，其GDP倒退的幅度可能達到8%至12%。IMF的報告未對何謂「長遠」的具體時間作出說明。昨天是美國的馬丁路德金紀念日假期，美股休市。

全球貿易關係面臨考驗

IMF指出，經濟全球化減少了發展中國家的貧窮問題，並為發達經濟體的低收入消費者提供廉價的商品和服務，惟地緣經濟分裂可能會使過去數十年的經濟全球化功虧一簣。IMF稱，在某些情况下，經濟分裂可能會為一些國家帶來戰略優勢，但從總體上看，很可能會帶來巨大的經濟成本。這些成本將包括：進口價格上升、獲得技術的機會減少、聘請熟練及非熟練勞動力的機會減少，最終導致生產力下降，從而令生活水平下滑。

IMF指出，2008年金融海嘯後的經濟復蘇有欠平衡，加上英國「脫歐」和中美持續的貿易緊張關係，令全球貿易關係面臨考驗，而新冠疫情及俄烏戰爭使貿易進一步受壓。在新冠疫情的高峰期，多國通過出口禁令限制醫療物資及食品出口，令貿易限制加劇。

勞動力跨境流動的障礙增加，可能拖慢科技創新及技術傳播。經濟分裂還可能限制國際投資的選擇，進而妨礙經濟發展。

（華爾街日報）

[國際金融]