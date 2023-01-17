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梁天卓：訓練嬰兒睡覺 成本近零有效益

【明報專訊】作為兩個小孩的父母，我和太太在育嬰初期的一大難題是睡眠不足。老實說，「早睡早起」從來都不是我的座右銘：中學時每學期都會因遲到而被記缺點，大學時會盡量避免早堂，研究院時我更是一隻「夜貓」。即使在結婚後生活變得較有規律，每天睡到自然醒是再自然不過的事。

不過，美好的日子總有完結的天。幾年前在大兒子出生後，我和太太就開始了漫長的睡眠不足戰。對我們和很多其他新手父母來說，什麼時候和如何訓練嬰兒自己熟睡是一大難題，不少父母都可能會聽過「讓他哭出來」（cry it out）的策略。顧名思義，這策略的大意是指嬰兒足夠大（大約6個月至一歲）後，父母在讓嬰兒睡覺時不作任何干預，讓嬰兒自己哭到累，希望藉此讓嬰兒學習自己睡覺。

理論是這樣說，但對不少父母來說這是知易行難：一方面，能夠讓嬰兒學習自己睡覺當然是天大的美事；但另一方面，在「訓練」過程中聽着自己嬰兒的哭叫聲並不是所有父母都可以忍受的，有父母亦懷疑讓嬰兒過度哭叫對他長期心理也可能有影響。

實證研究又對這策略怎樣說呢？學界有不少研究各種訓練嬰兒睡覺策略的各種影響，包括嬰兒（以及父母）在訓練後的睡眠時間和質素有否提高，以及他們在往後的身心發展等。

不過，大部分這類研究都有一個問題，會選擇放手讓嬰兒「哭出來」和一直陪伴嬰兒睡覺的父母和嬰兒，在本質上有很多不同之處：前者的嬰兒可能本身的睡眠質素較高，父母因而較願意放手一試，後者的父母可能對嬰兒照顧更「無微不至」，他們因而不願「讓他哭出來」。

先訓練父母忍受嬰兒哭叫聲

要解決這問題，學界的一條金科玉律是將實驗對象隨機分組（randomized trial），早前BBC就報道引述一份利用這方法的研究，研究人員發現被「訓練」的嬰兒其實並沒有睡得更長或更熟，只是他們學會不哭出來而已。研究同時亦發現，這些被「訓練」的嬰兒在6歲後與沒有被「訓練」的嬰兒在睡眠時間和行為上基本上沒有分別。

從整個家的成本效益角度看，雖然訓練嬰兒睡眠的成本（對嬰兒的生理心理壞影響）近乎零，而效益（父母的睡眠時間和質素）似乎是正數，但是在「訓練」過程中聽着自己嬰兒的哭叫聲並不是所有父母都可以忍受的，到底父母應否「訓練」嬰兒還是留待各位父母自己決定吧。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

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[梁天卓 經濟學爸]