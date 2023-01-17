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薛偉傑：SpaceX發射「天基太陽能」測試硬件上太空

【明報專訊】以太陽能發電表面上很理想，但卻一直存在一些重大缺陷，包括效率低兼且不穩定，不適宜直接供電，需要倚靠龐大的儲能裝置；發電廠佔用大片土地，選址受環境限制等。而建造太陽能光伏板等相關設備，其實亦涉及不少碳排放量。

因此，早就有人提出「天基太陽能」（Space-based Solar Power）的概念，將太陽能發電裝置部署到外太空。1月3日，美國加州理工學院（Caltech）和SpaceX就合作，將一件「天基太陽能」測試硬件送上太空。

發電量可增40倍 微波傳輸回地面

早在1941年，科幻小說家阿西莫夫（Isaac Asimov）就在他的短篇小說《Reason》中提到，在太空站以太陽能發電，然後用微波技術將能量傳輸到附近的行星，可說是最早提出「天基太陽能」的構思和基本理論的人。

與地面相比，將太陽能光伏板安裝在太空站或人造衛星上的優勢非常明顯。因為來自太陽的光線必須先穿透大氣層，才能夠到達地球表面，這會將當中能量最高的射線過濾掉。而下雨和下雪等天氣亦會阻擋太陽的光線，令到有很多時間，太陽光都照射不到地面的太陽能光伏板。相比之下，若將太陽能光伏板安裝在人造衛星送上太空軌道，卻可以捕捉到未經大氣層過濾的太陽光原始能量，亦不受地球的天氣影響，估計每年發電量大約相當於地球表面的40倍，而且還非常穩定。

另外，由於地面只需安裝微波接收器來接收能量，所需面積非常有限，亦沒有什麼地點限制，可以省回大片土地用於農業、工商業和居住用途。在接收器端，來自「天基太陽能」的電力可以直接輸入電網（因發電效率相當穩定），或者儲存在小型、短時間的電網級電池內。

理論上，和現時的太陽能發電廠相比，「天基太陽能」需要的太陽能光伏板以及用於儲能的電池數量都會少得多。換句話說，矽和鋰等礦產資源的使用量亦會大大減少。甚至，由於儲能時間只需幾小時，大可以使用比較簡單的儲能系統，例如飛輪或「超級電容」，而不使用鋰電池，進一步減少對環境的影響。

一般構思是，在地球同步軌道上部署大量巨型衛星，每個配備面積大約1平方公里的太陽能光伏板。將這些衛星產生的電力，透過微波技術，傳輸到地面上的接收器。

不過，「天基太陽能」要現實可行，亦必須克服好幾個重大問題。首先，是要將大量人造衛星送上太空，這需要極高的太空發射次數和成本。

第二，那些太陽能光伏板必須能夠抵受太空中的惡劣條件，不會在未經過濾的強烈太陽光照射下過早退化。第三，要將面積巨大的太陽能光伏板整合到尺寸緊湊的人造衛星上，以便裝入火箭內。而衛星到達軌道之後，要能夠自行張開摺疊的太陽能光伏板。第四，微波傳輸能量的技術必須可靠和功率極高，能夠穿透厚厚的雲層，而又保持低損耗。

發射成本高 傳輸能量最棘手

以上四個問題當中，第二和第三個問題相信不難克服，實際在以往的太空任務當中，已經有一些技術儲備。比較棘手的，是第一和第四個問題。

以往，用火箭發射衛星的數量有限，費用非常昂貴。這意味着，要在太空建造這麼龐大的基礎設施，將會耗資數以萬億美元計。此外，發射這麼多衛星產生的大量碳排放，亦可能會令「天基太陽能」整個構思失去意義。但隨着SpaceX的可重用火箭和「一箭多星」技術愈來愈成熟，發射「天基太陽能」衛星的數量和費用未來可能已不成問題。

此外，亦可以使用可再生能源來電解水，以獲取液氫和液氧，從而將發射引致的碳排放問題大部分抵消掉。因此，個人認為，最不明朗、最大的問題，其實是在微波傳輸能量的技術方面。

由於「天基太陽能」的優點誘人，儘管技術門檻極高，美國、歐盟、英國、日本、俄羅斯、中國大陸等一直都有維持研究這種方案。在近年各大國都宣布了達到「碳中和」的期限之後，就更加加大了力度。

至於今次SpaceX用「獵鷹9號」火箭發射了由加州理工學院設計、只重50公斤的微型「天基太陽能演示器」（SSPD），更加令該校成為最先將「天基太陽能」原型系統送入軌道的大學。

據悉，該測試裝置的設計目的還不是將電力輸送回地球使用，只是旨在研發和改進「天基太陽能」所需的各個組件。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]