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大新銀行打造升級數碼理財平台 提升投資理財體驗

【Presented by：WAW Creation】踏入數碼年代，理財講求方便貼心，大新銀行善用科技，迎合客戶需要，深明人人一機在手的重要性，所以一直努力不懈，投放資源提升網上理財、尤其是流動理財的服務質素，在簡化應用介面、豐富功能之間取得平衡，讓生活節奏緊張的客戶能夠輕鬆理財，更多時間享受悠閒的私人生活。

大新銀行一直與時並進，將數碼科技結合客戶體驗，不斷提升個人化產品及服務質素。繼2021年推出「升級版流動理財」，2022年再下一城，推出「升級版網上理財」服務，從客戶的需要及角度優化平台，使理財體驗更流暢，更簡單方便。

此外，「升級版流動理財」提升了轉賬、繳費、定期存款及外幣買賣等多項功能，並更新網上月結單、通知書及電子提示等設定，精益求精。大新亦引入產品推薦引擎，為客戶揀選合適產品；更推出市場首創語音利是，使客戶為遠方的親友送上更窩心的祝福。

升級版網上理財 輕鬆轉賬 服務體驗流暢

「升級版網上理財」備有全新版面設計及智能功能， 當中包括二維碼登入、智能搜索、自訂常用功能捷徑、外幣目標匯率到價提示及外幣現鈔預訂功能等， 為客戶帶來不少便利， 體驗更上一層樓。大新的數碼服務用戶亦有相對的增長， 核心客戶的數碼滲透率升至接近八成，數碼理財用戶人數按年增長達一成半，其中流動理財用戶人數更有接近兩成半的高速增長。

視像銀行有助遙距銷售銀行產品

疫情亦加速了數碼發展，在第五波的疫情之下，有不少分行須要短暫關閉進行消毒，對於客戶甚為不便。有見及此，本行快速應變，項目團隊用了僅僅一個多月的時間，在十多間分行和客戶聯絡中心推出視像銀行服務，方便客戶在足不出戶的情況下，向銀行職員了解及認購銀行產品，反應及口碑皆不俗。

AI引擎推薦個人化產品及優惠

最新引入的「產品推薦引擎」，利用AI人工智能及大數據， 分析客戶的消費習慣、喜好，為客戶推薦個人化的產品和優惠，轉化率更比傳統電郵營銷高出八倍，效果顯著。

語音利是 環保、創意、貼心兼備

臨近農曆新年，大新更推出全新「語音利是」，將傳統習俗融合數碼科技，並增添創新語音功能。透過大新的流動理財，可以在派發電子利是的同時親自錄製祝福語，無論多遠也能傳送暖意。在推廣期內派發語音利是， 更有機會贏得高達16,888港元現金獎賞。

大新銀行不斷推陳出新，與時並進，透過不同數碼平台將最佳的服務體驗帶給客戶，功能日益擴充，版面更趨簡潔，將關心融入科技，擅用人工智能與大數據，並為傳統習俗帶來嶄新意念。見微可以知著，大新銀行的流動理財及網上理財方案表現卓越，無微不至，足見其對客戶之用心，對科技之追求，綜合而言，是現今銀行持續進步之重要條件。

 

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