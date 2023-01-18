恒指跌169點 四連升斷纜

成交縮減至1267億

國指昨日收跌36點或0.49%，報7314點；恒生科技指數收報4500點，跌0.14%，跌穿10天線（4507點）。大市成交為1267億元，按日縮減10%，是1月3日以來最少。

北水趁機買貨 淨流入26.7億

港股回落北水亦趁機買貨，昨日中止淨流出走勢，共錄得26.7億元淨流入，盈富基金（2800）受追捧，錄得22億元淨流入；恒生中國企業ETF（2828）亦獲淨買5.41億元；建設銀行 （0939） 及騰訊 （0700） 分別錄4.6億及4.3億元淨流出。此外，人民幣兌美元連續兩日回落，南水買A股淨流入略減至92.88億元人民幣，但已是連續第10個交易日錄得淨買入，累計流入897.91億元人民幣。

科網股表現迥異，美團（3690）昨收市再跌0.5%至164.8元，合計連跌8日；京東（9618）收市報239.6元，跌1.7%；騰訊昨升0.97%，收報373.8元；阿里（9988）亦升0.97%至114.5元。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股短期累計升幅不小，趁藥明生物（2269）配股的利淡消息回吐亦屬正常。他又稱，現時仍難言升勢是否告一段落，始終即將踏入長假期，投資者過去或趁低買貨後可先獲利離場，再轉以觀望為主，相信恒指未來仍會在21,500點水平作拉鋸。

耀才：難言升勢告一段落

展望港股長假期後表現，植耀輝預計，由於A股繼續休市，可先關注進入業績期的美股，不過相信整體上升趨勢不太受影響，仍是以審慎樂觀為主。