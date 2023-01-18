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藥明生物主要股東配股套近40億

【明報專訊】藥明生物（2269）公布，主要股東WuXi Biologics Holdings Limited，以每股71元配售5600萬股，佔已發行股本約1.32%，較周一收市價折讓3.92%，持股量將由15.14%降至13.82%，合計套現39.76億元。完成交易後將設有3個月禁售期。

折讓3.92% 股價昨急挫6％

藥明生物昨日收市報69.4元，跌6.1%，為表現最差的藍籌股。

在完成配售前，藥明生物董事長兼非執行董事李革控制的Biologics Holdings已發行股本約19.66%，以及Biologics Holdings股東大會55.03%的表決權，完成配售後Biologics Holdings仍是集團主要股東。

大股東兩年累套489億

翻查資料，2015年在美國上市的藥明康德獲李革聯同匯橋資本、博裕資本、高瓴資本等私募基金以估值33億元私有化，其後2017年分拆藥明生物在港上市，相關基金投資者需通過Biologics Holdings減持藥明生物，再向上層股東分紅，以實現其投資回報。事實上，雖然藥明生物大股東去年未有配售減持股份，不過2021年曾4次減持股份，首3次更是「無視」禁售期，分別在1月4日、2月3日及4月26日作配售（見表），最長只相隔2個多月。計及今次配套，大股東累計套現高達489.2億元。