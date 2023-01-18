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恒大傳向債權人提兩重組方案

【明報專訊】中國恒大（3333）據悉正與債權人在討論境外債務重組計劃，包括對境外普通債權展期的兩套選項。

第一個方案是分期償還本金，通過「以舊換新」對債券展期，所有新發債券票面利率最低在2厘左右。第二個方案包含債轉股，通過新發行可轉債等混合型證券，票面利率將介乎6厘至7厘左右。

舊債換新債 還款期最長12年

據彭博社引述知情人士報道，第一個方案分期償還本金將債券展期，最長12年還清所有債務。第二個選項則通過新發行可轉債等混合型證券，將一部分債務轉為中國恒大H股以及恒大汽車和恒大物業的股份；剩餘債務通過分期支付展期，不過展期時間縮短。報道指出，恒大將徵求主要債權人的反饋意見，方案條款可能仍會調整。

今次為恒大首次被披露重組計劃細節，恒大為全球負債最高的開發商，其債務重組規模或將創下中國企業之最，其美元債存續規模約有166億美元，距離其美元債首次違約已過去一年之久，3月20日本港法院將就恒大接獲的清盤呈請舉行聆訊。

羅兵咸永道辭核數師

羅兵咸永道於本周一辭任恒大核數師一職，羅兵咸永道指出，由於未收到與審計2021年度合併財務報表相關的重大事項的若干資料，難以合理估計完成2021年審計工作所需的時間。恒大則稱，集團的債務重組工作正在積極地推進，完成2021年審計財務報表尤其重要及關鍵。恒大已委任上會栢誠會計師事務所為新核數師，直至下屆股東周年大會結束為止。