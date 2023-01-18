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中銀：內地維持寬鬆幣策 料今年GDP最少增5%

標籤：經濟

【明報專訊】中銀香港（2388）發布2023年環球經濟展望，高級經濟研究員張文晶表示，內地防疫政策鬆綁，重新開放促進消費市場回暖，穩增長政策將刺激內需市場，但內地同樣受全球經濟放緩和貨幣緊縮影響，今年出口表現或不及去年。張文晶又表示，內地今年將繼續維持寬鬆貨幣政策，線下行業如航空、餐飲的刺激較大，預料今年內地經濟可達「強勁復蘇」，全年GDP增長達5%或以上。

料全年有一次降準及減息

利率及匯率方面，高級經濟研究員丁孟表示，今年人民幣利率將保持低水平。 匯率方面，今年人民幣除兌美元繼續弱勢外，兌其他貨幣表現仍會保持強勢，料人民幣全年可達穩中有升。丁孟又預料，預料內地全年有一次降準和減息，較大機會在上半年發生，料幅度與力度或與去年相若，透過寬鬆貨幣政策推動經濟復蘇，帶動下半年經濟活動。

料港全年GDP增長2.8%

丁孟表示，預料美國今年上半年仍有一次加息，香港拆息仍有上調空間，以至利率在短期內達至一個頂點。香港發展前景方面，張文晶表示，本港今年「機遇與挑戰」並存，市場普遍預料央行加息步伐將放緩，在相對較緊縮的貨幣政策下，外圍環境亦將影響香港貿易表現，但疫情影響減弱，與內地及海外逐步實現「全通關」，將有助消費等商務活動。她又表示，香港正處於較為重要的「轉捩點」，料本港全年GDP增長2.8%，亦會持續觀察通關等利好因素，不排除上調增長幅度。