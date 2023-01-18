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加國去年樓價挫7.5% 歷來最差 央行警告續加息遏通脹 樓市仍受壓

【明報專訊】受加息影響，加拿大住宅樓價去年跌幅創紀錄，且價格仍可能進一步下調。加拿大房地產協會（CREA）公布，該國12月基準住宅樓價（benchmark home price）按月跌1.6%至730,600加元（約426萬港元），較去年2月峰值跌13.2%，是該組織自2005年開始編製數據以來，由高位回落的最大跌幅。若按日曆年計算，2022年加拿大樓價整體跌幅為7.5%，同樣是歷年最大。隨着經濟衰退的風險增加，而加拿大央行警告仍會加息遏抑通脹，加拿大樓市未來幾個月仍可能繼續受壓。

上月樓價較去年峰值跌13%

在新冠疫情期間，加拿大樓市暢旺。在低利率吸引下，選擇以浮動利率貸款置業的買家數量創新高。這意味當加拿大央行跟隨美國聯儲加息，這些業主的按揭貸款利率也在節節上升，以致還款壓力大增。接受彭博社調查的經濟學家預測，加拿大將在今年上半年步入衰退。

蒙特利爾銀行首席經濟學家波特（Douglas Porter）給客戶的報告指出，市場需要消化利率迅速上升的影響，買家不願重新出手，使樓價在一段時間內繼續受壓。

加拿大樓市低迷的主因，是利率上升，令買家受利息成本影響而減少入市。去年12月的交易數量，與前年同期相比下降39%，當時樓價接近頂峰，而利率尚未開始上升。12月市場的放盤量，與11月相比下降6.4%，反映較多潛在賣家正等待市場回暖。

大多倫多地區樓價按年跌9.1%

加拿大冬季的住宅放盤往往放緩，待春季回暖後再次回升，令春季成為住宅交易最繁忙的季節。到目前為止，加拿大的樓價跌幅，似乎仍不足以吸引更多買家回頭，因為貸款成本上升的速度，仍然超過樓價下跌的速度。加拿大央行將利率水平由去年3月的0.25厘歷史低位，升至目前4.25厘，這意味尋求5年期抵押貸款的潛在買家，現在面臨6.5厘左右的利率。

分區來看，在去年12月，加拿大中部薩斯喀徹溫省（Saskatchewan，港人慣稱「沙省」）首府里賈納（Regina）的樓價平均按年跌19.8%，跌幅是全加拿大之最。大多倫多地區（Greater Toronto Area）樓價平均按年跌9.1%；大溫哥華地區（Greater Vancouver Area）樓價按年跌4.5%；蒙特利爾（Montreal）樓價平均按年跌3.1%。

雖然去年樓價有所回落，但新冠疫情初期樓價累積了較大升幅，以至去年12月的加拿大全國基準價格，仍較3年前高出33%。加拿大皇家銀行上月的報告指出，隨着抵押貸款利率上升，而樓價仍然高企，供樓負擔能力降至歷來最差的水平。

（綜合報道）

[國際金融]