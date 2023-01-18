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稱熊巿未完 高盛較看好美股 能源健康護理通脹環境下具韌力

【明報專訊】儘管最近環球股市回暖，高盛資產管理歐洲、中東、非洲及亞太區多元資產方案主管Shoqat Bunglawala（圖）提醒，加息、通脹及經濟增長放緩等三大風險未除，目前市場太過聚焦於美國加息步伐，預期當市場焦點轉為更關注企業盈利，熊市尚未完結，市場將出現調整，但預期下行空間有限，今年相對而言仍看好美股表現，行業則看好能源及健康護理等在通脹環境下具韌力的行業。

對於今年市場前景，Shoqat Bunglawala認為要留意三大風險，第一大風險為歐美等主要央行為壓抑通脹及管控市場對通脹的預期，而收緊流動性的行動，其二為烏克蘭衝突構成的持續不確定性，其三為經濟增長放緩，主要風險顯然仍是央行行動，基於通脹水平依然偏高，該公司雖然預期今年歐美通脹將降溫，預料今年底美國通脹將回落至約3%水平，並估計歐洲通脹將於今年底降至接近5%，即年底歐美通脹仍高於央行目標水平，但此預測或會受第二大風險影響，因為俄烏局勢一旦有變，將影響能源價格，且間接影響通脹。

今年內美國不太可能減息

Shoqat Bunglawala續稱，近月商品價格雖然放緩，惟廣泛服務價格上升正接力成為推高通脹的動力，認為要待工資上脹壓力消退，服務價格方有望放緩，相信歐美通脹要回落至該公司預估的水平還有很長的路要走，可預期通脹未受控下，歐美央行將維持緊縮政策，該公司估計美國終端利率將於今年升至5厘水平，預料歐洲央行將加息至約3厘水平，並認為今年內美國不太可能會減息，同時預期今年歐美經濟增長將放緩，該公司預期美國經濟於今年上半年有可能出溫和衰退，至下半年有所改善，以至全年有望錄1%經濟增長，而歐洲經濟前景則不太樂觀，今年全年將持續衰退。

歐美金融環境傾向緊縮，經濟增長仍存隱憂下，Shoqat Bunglawala對股票等風險資產維持審慎的看法，認為市場目前太過聚焦於央行加息步伐，不太關注終端利率，更出現美國今年或減息的過分樂觀的預期，同時對美企盈利增長預測似乎亦過於樂觀，因此隨着市場焦點轉至更為關注歐美經濟衰退，並修正對美企盈利預期，市場將出現調整，去年6月及10月美股亦曾因預期加息步伐放緩而反彈，惟這兩次也只是熊市反彈（見圖）。

非必需消費品股科技股料續受壓

雖然上半年股市或會出現調整，Shoqat Bunglawala表示，相對大部分已發展市場及新興市場，仍看好今年美股的表現，基於美股今年再下行空間有限，就業市場及消費開支依然強勁，全年整體經濟仍有增長，且不少企業經歷過疫情的考驗後資產負債表仍能保持穩健。至於行業方面，他今年相對看好能源、金融，及可抵禦通脹壓力的行業如健康護理行業，相對看淡較受通脹及經濟增長放緩影響的行業，如非必需消費品股，並預期加息期內科技股仍會受壓。

納入美元等避險貨幣資產 抗不確定性

今年上半年三大風險為市場帶來不確定性，Shoqat Bunglawala認為，投資者更應以平衡投資組合應對，雖然去年股債齊跌，但相信此情况將於今年內逐步恢復至股債相對不同步的情况，並要緊記以下數點，第一應保持投資組合的防禦性，認為現階段可超配現金，低配企業券及股票；第二應保持投資組合的靈活性，如面對通脹壓力，部署於具抗通脹能力的能源及健康護理股，而待通脹顯著回，方再考慮增長股；第三是於投資組合內納入避險貨幣，如美元，尤其是對於非美國投資者，如歐洲及亞洲投資者，當這些投資者於本地股市錄虧損時，美元的相對強勢可有助於抵消部分來自股市的損失，最後是投資組合內維持一定收益，可透過投資於具強勁現金流，並有能力提供股息的股份，同時近期不少投資級別債券孳息可逾5厘，可為投資組合提供吸引的收益，亦可考慮於組合內加入期權收取期權金，為投資組合開拓多一個收取收益的渠道。

明報記者 劉敬華

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