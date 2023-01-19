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ChatGPT人工智能的營銷才剛開始

人工智能生成文字和圖片成為最近的大熱話題，將圖片上載手機app轉換風格甚至用文字自動生成圖片，暫時主要是娛樂性質為主。不過大家接觸ChatGPT人工智能對答文字生成的結果，有驚有喜，營銷工作以人工智能取代可行嗎？

其實在兩年前一個主題是「人工智能與營銷自動化」的培訓中，我已經介紹過外國企業的一些案例，雖然那些服務最終只作內部使用，沒有普及於市場，但也不是完全遙不可及。其中Jasper.ai是我這幾年創作時都有使用過的人工智能服務平台。當時我就做過一個小實驗，用人工智能創作課程推廣電郵的內容，直至課程當天我公開，大家才知道內容是用人工智能生成的，所以我敢說AI今年會為營銷帶來翻天覆地的影響。

人工智能內容創作大勢所趨

一月頭Google的JohnMueller還是有保留地說不宜盲目使用人工智能工具，因為人始終比工具更懂得客戶。Google對人工智能的情緒，不難想像是又愛恨，要是人工智能製作的內容贏過搜尋引擎，用戶搜尋結果會否是一堆垃圾內容？才幾星期，Google的AI公司就急不及待公布自家製的Sparrow即將面世，揚言更強大，會註明內容引用出處，更有人性更道德，成為ChatGPT死敵。人工智能的內容會贏還是偵測人工智能內容的人工智能會贏，WhoCares？可以肯定的就是人工智能內容創作已是大勢所趨。

ChatGPT內容或達八成可用

只要在ChatGPT要求提供指定題材的10個內容點子，甚至是網誌標題和內容、社交媒體內容、人工智能產生的內容等，全都有板有眼，保守估計大概有80%以上可以使用，更甚可以要求以某人的觀點或語氣編寫，這個使用方法我在兩年前的Jasper.ai已經看得到，只是內容質素或許有所提升。而且已經看得到用在SEO技術檔案的生成方面非常成熟，看來在API可以公開使用與其他軟件連結時，會有更爆炸性的成果和使容用方案。

事實上，已經有外國媒體使用AI生成的內容輔以編輯檢測真實性和修改出文，也有「人工智能編輯」的工種出現。就算不完全自動化，看來人工智能短時間來，也會成為非常強大的營銷輔助工具。

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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