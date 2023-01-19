大灣區GBA專題：兌換人民幣 部分找換店匯價吸引 銀行電匯或收手續費 櫃員機提款方便

明報記者 龍彩霞

香港與內地開展復常通關，大批香港市民「唱定錢」北上度歲，有找換店早前表示面值100元的人民幣暫時缺貨，幸而本周已恢復供應。昨日記者走訪多家找換店，也見不少人兌換人民幣，金額由過千至萬多元不等。

網上資料顯示，多家兌換店兌換率相若，但亦有個別找換店匯率較吸引，大家兌換現鈔不妨貨比三家（見表1）。

電匯的匯價一般較現鈔兌換好（見表2），而且可以隨時隨地兌換，不過缺點就是需要有一個外幣戶口。

中銀網銀電匯手續費65元

以中銀香港為例，可以利用3種方法兌換人民幣至內地銀行，分別是電匯 、中銀快匯及特快轉帳，如在網上銀行以電匯兌換人民幣，每次交易手續費為65元，以中銀快匯及特快轉帳則豁免手續費。若透過分行處理匯款，每次手續費240元。此外，如須分多天兌換大額資金，平台提供預約服務，最多可提前45天設定指示。除了到銀行提取外幣外，還可以到指定銀行的外幣櫃員機直接提取外幣。閣下可以先在e-banking兌換外幣，再到指定櫃員機提取，操作更方便，不用到銀行排隊。此外，亦可以直接到外幣櫃員機提取外幣，系統會即時把戶口中的港幣兌換成所需外幣，不過匯率就未必有e-banking電匯價那麼好。現時，恒生、匯豐和花旗銀行都設有外幣櫃員機，中銀香港亦可以在櫃員機直接提取人民幣。

櫃員機直接兌換 匯率不及電匯

另外，WeChat Pay HK（港版微信支付）亦有跨境轉帳服務，透過服務可將港元兌換成人民幣、印尼盾及菲律賓披索。使用者須將錢包地區設定成香港，在應用程式內選擇「跨境匯款」，再輸入需要匯款的金額就可以將資金轉帳給親友，而收款人亦要完成實名認證。每次轉帳數目由100至7999港元，現為推廣期免收手續費。

同時，微信支付、WeChat Pay HK人民幣和港幣錢包商戶融合，雙錢包共同覆蓋澳門逾1.6萬家熱門商戶，迎接香港和內地遊客赴澳門旅遊消費。香港和內地遊客見到「微信支付」標識，即可分別用微信支付人民幣錢包和WeChat Pay HK港幣錢包消費。此外，香港遊客可在內地通過WeChat Pay HK電子錢包購買車票或繳付車資，覆蓋範圍包括深圳地鐵、廣州地鐵、曹操出行、滴滴打車、中國鐵路12306。

藉WeChat Pay HK跨境匯款

由於香港與內地通關，如果沒有時間兌換人民幣現鈔，大家也可以用銀行借記卡，其中livi bank推出livi銀聯二維碼跨境支付服務，客戶透過livi手機應用程式，便能在內地超過2900萬家商戶以二維碼付款。livi銀聯二維碼無縫連結至銀聯國際的支付和商戶網絡，客戶可透過livi手機應用程式於支援二維碼付款的商戶付款。所有交易將即時根據銀聯國際的特惠匯率自動兌換為港元結算，livi亦免收任何海外交易手續費或外幣兌換費用。

有關應用過程則為，1. 登入livi手機應用程式，點擊「支付」；2. 點擊頂部的 「中國內地」；3. 點擊 「立即啟用」，開啟「香港境外二維碼消費」，然後點擊 「確定」。如果客戶身處內地，點擊livi手機應用程式中的「支付」，內地二維碼將自動顯示，以用作支付。

[活在灣區]