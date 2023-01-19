moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

周焯華162項罪成 囚18年賠86億 涉非法博彩黑社會 「賭底面」累政府博企招損

【明報專訊】澳門賭廳業界自2021年出現大震盪後，多個龍頭賭廳包括澳門太陽城等被指涉非法經營博彩、洗錢罪，主事人周焯華被控289條罪，澳門初級法院合議庭昨日最終宣判他有162條罪成立，判囚共18年。同時亦因為涉「賭底面」，他及其他6名被告，要賠償政府及5家博彩企業損失共86.74億元，單是賠償政府便佔65.2億元；周焯華的代表律師建議提出上訴。案件中另外多名被告，亦判囚10年半至15年不等。

明報記者 陳偉燊

周焯華一案，自周於2021年尾在澳門落網被捕至今，輾轉兩年，終於在昨日由澳門初級法院第二刑事法庭合議庭宣判。周焯華被判黑社會罪、在許可地方內不法經營賭博罪、兩項相當巨額詐騙罪、不法經營賭博罪，共162條罪罪成。在各罪並罰及綜合判囚下，合議庭最終共判處周焯華18年徒刑（見表）。至於指控周焯華及另外5名被告觸犯加重清洗黑錢罪，則因為涉電投、網投及賭底面等活動，刑罰上限不超過3年，因此罪名不成立。

澳門合議庭主席盧映霞更表示，雖然被告周焯華於許可地方內不法經營賭博罪，共涉229項，但是由於有126項因為刑事追溯時效屆滿而撤銷。

126項不法經營賭博罪 過追溯撤銷

除了刑事部分，周焯華及另外6名被告，包括馬天倫、張志堅、周振熙、盧石峰、王柏齡及梁樹榮，因為涉及賭底面，致政府及博彩企業損失，需要作民事賠償。當中單是向澳門政府賠償，便須支付65.22億元，另要向美高梅（2282）、永利澳門（1128）、金沙中國（1928）、銀河娛樂（0027）及澳門博彩（0880）旗下公司，分別支付3.49億元、7.71億元、2.95億元、5.59億元及1.78億元，合計達到21.52億元。兩部份賠償金額合算，共高達86.74億元。

向澳門政府賠償65億

其他案中被告包括馬天倫、張志堅、周振熙及王柏齡則判處15年徒刑；盧石峰被判囚14年；司徒志豪和張一平則判囚10年；梁樹榮被判囚9年。連同周焯華，共9人判囚。至於何靜儀、呂文、歐宏東及黨永剛共4人，全獲判兩年緩刑。

被指將賭底面稱作「營運」

澳門傳媒引述盧映霞質疑，太陽城在教學文件內將賭底面稱作「營運」，用語有隱晦之嫌，加上周焯華秘書發給第五被告張志堅討論賭底面數的對話，載有「營運」的資料，因此認為周、張是合作從事賭底面。由於周案判罰刑期長及出手重，市場正觀望另一已落網的龍頭賭廳集團德晉的老闆陳榮煉，會否同樣被重判。