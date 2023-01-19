賭廳紛結業 中介人靠賣碼計佣維生

欠分成激勵 皮費或轉嫁博企

賭廳行業自1980年代仍由澳門旅遊娛樂公司主導年代開始冒起，實行由中介人包廳買碼招徠海外及香港大客，致葡京一座娛樂場，雲集一眾知名賭廳，造就今日的澳娛、澳博賭業王國。隨着新一代周焯華及陳榮煉等中介崛起，將賭廳推向集團化經營，提供一條龍服務。因應2002年澳門賭權開放，內地客紛湧至，並成為這些新晉賭廳的上等貴賓。不過在周、陳等龍頭賭廳人馬在澳門落網，賭廳行業變得風聲鶴唳，最終先後結營。仍有運作的中介人或疊碼亦買少見少。

在六大博彩企業今年初重新續牌後，重點放在中場生意，據稱個別博企，亦已着手找來中介人洽商合作，擬安排到旗下公司廳掛單協助招客，重振貴賓博彩業務。不過，正因為已經沒有貴賓廳集團提供後台支持，加上只會按賣碼計佣，不再設分成機制，變成欠缺激勵機制，令行業生態出現重大變化。另不少業界在過去一年多轉移外國經營，並且已經企穩陣腳，留澳的人手有限，因此致目前在澳經營的中介人帶來的生意規模，明顯大減。