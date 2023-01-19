moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

賭廳紛結業 中介人靠賣碼計佣維生

【明報專訊】自太陽城、德晉等龍頭賭廳集團在2021年起開始瓦解，其他大型賭廳集團紛紛結業，與博彩企業分成的賭廳生態不再可行，亦打破了賭廳業界近20多年側重內地客的局面，需另覓出路。隨着業界劇變，圈內中介人過去一年多已先行轉移陣地到越南、菲律賓等地經營，留下在澳門經營的中介人則轉向跟博企的公司廳合作，按賣碼計碼佣。但是欠缺分成激勵，加上要承擔成本，料部分皮費轉嫁博企。

欠分成激勵 皮費或轉嫁博企

賭廳行業自1980年代仍由澳門旅遊娛樂公司主導年代開始冒起，實行由中介人包廳買碼招徠海外及香港大客，致葡京一座娛樂場，雲集一眾知名賭廳，造就今日的澳娛、澳博賭業王國。隨着新一代周焯華及陳榮煉等中介崛起，將賭廳推向集團化經營，提供一條龍服務。因應2002年澳門賭權開放，內地客紛湧至，並成為這些新晉賭廳的上等貴賓。不過在周、陳等龍頭賭廳人馬在澳門落網，賭廳行業變得風聲鶴唳，最終先後結營。仍有運作的中介人或疊碼亦買少見少。

在六大博彩企業今年初重新續牌後，重點放在中場生意，據稱個別博企，亦已着手找來中介人洽商合作，擬安排到旗下公司廳掛單協助招客，重振貴賓博彩業務。不過，正因為已經沒有貴賓廳集團提供後台支持，加上只會按賣碼計佣，不再設分成機制，變成欠缺激勵機制，令行業生態出現重大變化。另不少業界在過去一年多轉移外國經營，並且已經企穩陣腳，留澳的人手有限，因此致目前在澳經營的中介人帶來的生意規模，明顯大減。