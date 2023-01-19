標普料今年中國GDP增4.8% 內需成動力

【明報專訊】國際評級機構標普以「中國早前的政策轉變，推動其經濟復蘇」為題發表報告，指出中國經濟今年不會受到去年末的疫情爆發影響；在重新開關和結束「清零政策」的情况下，中國經濟將加速，預計今年GDP保持4.8%增長。同時，料中央大幅放寬財政或貨幣政策機會較低，又預計經濟重新開放將增加國內和全球的價格壓力，不過估計其去年通脹率遠低於美國和歐洲的通脹幅度。
標普表示，在新冠疫情爆發下，中國經濟在去年第四季陷入困境，或意味着拖垮今年GDP增長，不過，該行認為，當局以提早和更快的速度調整疫情政策，相信可推動國內需求復蘇，尤其是私人消費方面。
標普指出，在去年底，雖然中國經濟活動表現較該行所預期的底線更為疲弱，但預計包括消費者支出在內等最受衝擊的行業，將引領今年經濟復蘇；預計由今年第一季起，中國經濟按季增長速度將加快，又指出由於過去幾年人民累積一些過剩儲蓄，預料消費將成為今年經濟增長的最主要動力。
標普預計，中國不太可能再大幅放寬財政或貨幣政策，惟料地方政府發債或相對放寬，貨幣條件亦保持寬鬆，直至經濟復蘇至成熟階段且通脹壓力上升為止。此外，該行表示，當局近期對房地產市場採取「U-turn」式急轉彎政策，預料有助於穩定今年樓市表現；又有迹象顯示，當局計劃協助包括科技行業等私營機構發展。