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華虹半導體注160億組集成電路合營

【明報專訊】華虹半導體（1347）昨日發公告表示，與華虹宏力、國家集成電路產業基金（俗稱「大基金」）第2期及無錫市實體訂立合營協議，同意成立合營企業並各自以現金注資；合營公司的註冊資本由668萬元（人民幣，下同）增至40.2億美元（約314.6億港元）。

根據合營協議，向中國政府完成相關備案後，合營公司將由華虹半導體持有約51%權益，即約20.5億美元（約160.42億港元）。

總投資額523億元

根據合營協議，合營公司將從事集成電路及採用65/55納米至40納米工藝的12英寸（300毫米）晶圓的製造及銷售。此外，合營公司昨天亦跟華虹無錫訂立土地轉讓協議，有條件同意以總代價1.7億元，收購華虹無錫位於中國江蘇省無錫市新洲路28及30號，以及錫興路27及29號的多幅土地，以開發晶圓廠，從而容納合營公司製造集成電路及12英寸300納米晶圓的生產線。

華虹半導體表示，合營公司於其業務的總投資將為67億美元（約522.6億港元），乃由合營協議所有訂約方，基於須為合營協議項下擬推行的業務撥資經公平磋商後釐定。總投資額67億美元中的40.2億美元，將由合營股東以股本出資方式撥資，餘下總投資額（即26.8億美元）將以債務融資方式籌資。

華虹半導體昨天股價收報30.85元，升1.8%，成交金額達2.06億元。