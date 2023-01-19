FIS看好嵌入式金融 可增港企競爭優勢

【明報專訊】金融服務支付服務商FIS （美：FIS）公布全球創新報告，調查顯示有43％的非金融機構現正提供或準備開發嵌入式金融服務。FIS旗下Worldpay香港支付服業務發展經理蘇鈞濠（圖）表示，嵌入式金融能增加本港企業的競爭優勢，在整體受訪者中，約53%的金融服務公司表示將在未來12個月重點投資於開發嵌入式金融產品，令客戶透過第三方數碼和社交渠道購買相關產品。他又透露，目前Worldpay在香港主要提供Visa、Mastercard、銀聯的收單服務，今年內希望引入支付寶和微信支付。
蘇鈞濠表示，集團一直定位為金融科技服務公司，今次新增全球創新報告，旨在讓大眾和商界更了解金融科技的發展趨勢，引入更多轉型技術。是次調查數據來自9個地區及國家，訪問了2000名金融服務業及非金融服務公司的商界領袖，當中本港受訪者佔160人。
蘇鈞濠指自己主責的Worldpay電子錢包，透過與各支付錢包合作，成為公司產品之一，再向商戶提供銷售選擇，目前在港市場主要集中線上交易，行業包括航空、電商，未來將搶佔更多娛樂、遊戲和虛擬產品交易。他又表示，公司合作的電子支付聚焦可全球支付，交易不只限於香港市場，見到本港近期出現多項新興支付，如「先買後付」，公司會持續關注有關支付趨勢，評估全球廣泛使用情况，再考慮會否引入。