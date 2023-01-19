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安踏管理層大執位 丁世忠不兼任CEO 原CFO接任 集團：完善企業管治

【明報專訊】體育用品股安踏（2020）昨公布管理層大執位，當中丁世忠辭任首席執行官一職，將留任董事會主席職務，公司表明丁世忠將繼續在安踏企業戰略、人才建設、企業文化、經營監督等事項上發揮核心領導作用，並將直接管理內部審計、監察職能及收購合併事宜。

明報記者 方楚茵

丁世忠更特意發員工信以穩軍心，指今次是安踏「未來新十年的願景」中，已規劃清晰的戰略和中長期發展目標，「亞瑪芬（Amer Sports）是集團戰略版圖的重要組成部分」，將會「發揮安踏集團+亞瑪芬集團的雙輪驅動優勢」。言詞間多次突出2018年以52億美元收購、傳出今年有意上市的Amer Sports的地位。

丁發員工信指Amer成重要部分

值得留意的是，作為Arc'teryx母公司的Amer Sports，在上月才傳出會在今年啟動IPO，並有意籌集至少10億美元。不論在安踏的公告及丁世忠發出的員工信中，丁世忠對於近年才收購的Amer Sports（見另稿）業務似十分重視，更對一直負責管理的執董鄭捷着墨甚多，排位亦較升任聯席首席執行官及其妹夫賴世賢，以及吳永華更前。

副主席等調整分管職能

丁世忠在員工信中指出，現年54歲的鄭捷「自收購（Amer Sports）以來，投入了大部分時間在亞瑪芬集團的變革，並取得了優秀成果」，又指今後他將更聚焦亞瑪芬全球核心業務，加強中國、北美及歐洲三大核心市場，帶領全球團隊實現5個10億歐元的發展規劃；最新安排下，鄭捷將卸任安踏總裁及戶外運動品牌群CEO一職，留任集團執董。

至於安踏內部管理的大執位，包括丁世忠的兄長、副主席丁世家將會繼續負責管理集團的生產職能，但丁世家將不再負責集團供應鏈管理。執董賴世賢則獲委任為聯席首席執行官，卸任首席財務官，賴世賢將分管安踏品牌、除FILA品牌以外的所有其他品牌、集團採購及集團若干職能，即包括人力資源、法務、投資者關係及行政管理等。

賴世賢吳永華獲委聯席CEO

執董吳永華獲委任為聯席首席執行官，並將卸任專業運動群CEO。他將分管FILA品牌、集團國際業務及集團若干職能，即包括零售渠道管理及公共關係等。至於執行董事兼集團副總裁畢明偉獲委任為擔任首席財務官，他將主要負責安踏財務管理職能及若干中後台職能。所有人事變動由2月1日起生效。

同時，集團指出，上述調整將更好落實集團「多品牌」及「全球化」戰略； 實現董事會主席及首席執行官由不同管理人員擔任，完善集團企業管治；以及提升管理效率、強化本集團人才梯隊建設。