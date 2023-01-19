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港股長假前窄幅波動 濠賭石油股升

標籤：經濟

【明報專訊】農曆新年長假期臨近，恒指繼續窄幅波動。隔晚標指未能企穩4000點輕微收跌，恒指早市曾經下跌150點，至10天線（21445點）附近有支持，全日在21,600點附近徘徊，收市報21,678點，升0.47%或100點，上下波幅269點。資金炒股不炒市，澳門博彩股表現理想，分析指出內地居民新春期間消費模式，對及後投資者選股有參考作用，若企業實際經營表現未如股價升幅反映般理想，屆時或有調整。

港股通昨淨流入北水逾11億

國指昨升0.36%至7340點，科指升0.54%至4524點，主板成交1278億元。港股通昨淨流入北水11.21億元，南向通交易今日起暫停，至1月30日恢復。盈富基金（2800）昨淨流出18.13億元，恒生國指ETF（2828）流出5.43億元。中期業績轉盈的新東方在線（1797）淨流入4.9億元，但股價昨回吐8.02%，美團（3690）淨流入6.19億元，昨跌0.73%。

訪澳旅客多 新濠升4%

澳門旅遊局料春節黃金周日均旅客量有4.7萬人次，即較去年多1.9倍，博彩股續強勢，新濠國際（0200）升4.34%，金沙中國（1928）升3.76%。內地周二公布1月國產網絡遊戲審批結果，共有88款遊戲獲批，帶動遊戲股上升，心動（2400）升8.11%，網易（9999）升6.51%。

國際能源署對今年每日全球石油需求將再多20萬桶至190萬桶，主要由中國內地經濟快速重啟，以及歐美經濟情况或好過預期，紐約期油升至每桶82美元創一個半月高位，中海油（0883）升3.24%，中石油（0857）升1.29%。

分析：短期仍聚焦旅遊航空餐飲

臨近歲末市場波幅收窄，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，近期恒指將受壓在22,000點以下，不過市場預期人行本周五仍有機會下調5年期以上的市場報價貸款利率（LPR），投資者看好內地進一步放寬貨幣政策帶旺市場氣氛，成交減少下或刺激港股上升。

她預期短期內市場焦點仍會在旅遊、航空、餐飲行業，內地居民在新春期間的消費模式，對今年投資者選擇股票會有參考作用，早前經濟重啟股已累積不少升幅，若實際經營數據，如期內店舖收入、賭收等不如預期，屆時將令股價回吐。她認為博彩股不宜高追，而餐飲股早前已有回吐，則可以留意。

另外，新股樂華娛樂（2306）今掛牌，昨日富途暗盤收報5.81元，升42.4%，不計手續費，每手賺5190元。