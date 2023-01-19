moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

港匯見兩月新低 人幣同弱勢

【明報專訊】市場預期美國將於今年內結束加息，美匯指數回至102水平，不過港匯及人民幣均現弱勢，在岸人民幣兌美元曾跌最多154點子，見6.7874元，半個月以來首次跌穿10天平均線，收市回升181點子，報6.7539元。離岸人民幣曾跌最多203點子，見6.7901元，截至昨晚10時回升146點子，報6.7552元。港匯亦走軟，港匯見7.8285，見兩個月以來新低，截至昨晚10時報7.8228元。

分析：料人幣今年底升至6.7水平

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，該行維持預計人民幣今年底升至6.7水平，料農曆新年前市場結匯盤，人民幣於6.75至6.8元水平窄幅上落。雖然市場預料2月起內地工作單位開始恢復，但消費意欲仍未顯著回復，對人民幣反彈仍有隱憂。當中包括房地產行業不會恢復至過往般強勁以帶動經濟增長，以及料美國今年再加息兩次，美元弱勢未必持續、沽壓較大。若內地經濟數據未符合預期，人民幣或會跌至6.8至7元水平。

至於港匯偏軟，張建泰指出，主要是息差因素所致，現時港元拆息較美元拆息為低，早前港匯偏強時港息則高於美息，最近定存利率亦有所回落，反映新年資金較寬鬆。他估計農曆新年後港匯將正常化，市場展望加息周期即將完結，資金流動性較充裕，港匯將回到7.8水平以上波動。隨近月港股轉好，資金逐漸流入，料港元不會回到7.85水平。

另外，港元拆息昨全線向下，與樓按相關的1個月拆息終止兩連升，跌2.92點子至3.1778厘；隔夜拆息跌20.22點子至1.27714厘；3個月拆息跌5.5點子至3.88589厘；6個月拆息跌4.39點子至4.54643厘；12個月拆息跌3.35點子至4.94196厘。