港匯見兩月新低 人幣同弱勢

分析：料人幣今年底升至6.7水平

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，該行維持預計人民幣今年底升至6.7水平，料農曆新年前市場結匯盤，人民幣於6.75至6.8元水平窄幅上落。雖然市場預料2月起內地工作單位開始恢復，但消費意欲仍未顯著回復，對人民幣反彈仍有隱憂。當中包括房地產行業不會恢復至過往般強勁以帶動經濟增長，以及料美國今年再加息兩次，美元弱勢未必持續、沽壓較大。若內地經濟數據未符合預期，人民幣或會跌至6.8至7元水平。

至於港匯偏軟，張建泰指出，主要是息差因素所致，現時港元拆息較美元拆息為低，早前港匯偏強時港息則高於美息，最近定存利率亦有所回落，反映新年資金較寬鬆。他估計農曆新年後港匯將正常化，市場展望加息周期即將完結，資金流動性較充裕，港匯將回到7.8水平以上波動。隨近月港股轉好，資金逐漸流入，料港元不會回到7.85水平。

另外，港元拆息昨全線向下，與樓按相關的1個月拆息終止兩連升，跌2.92點子至3.1778厘；隔夜拆息跌20.22點子至1.27714厘；3個月拆息跌5.5點子至3.88589厘；6個月拆息跌4.39點子至4.54643厘；12個月拆息跌3.35點子至4.94196厘。