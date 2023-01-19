國家外管局：外資投資境內證券活躍

去年貨物貿易跨境資金淨流入新高

去年全年貨物貿易跨境資金淨流入規模創歷史新高，較2021年增長45％，以反映貿易發展的韌性，外商直接投資資本項下資金淨流入保持較高規模，顯著高於2019年疫情前水平。證券市場表現方面，12月境外投資者淨增持境內債券達73億美元，股票達84億美元。

外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，近期外資參與境內證券市場保持活躍，以最新數據顯示，今年1月上半個月淨買入境內股票、債券合計達到126億美元。

人幣匯率去年相對穩健

王春英表示，整體而言，去年外匯收支表現能保持總體穩定。受主要經濟體「高通脹」、「緊貨幣」等多重影響，美元創20年新高，歐元、日圓和英鎊等主要國際貨幣則見新低，人民幣匯率在全球主要貨幣中表現相對穩建，主要得益於內地經濟，特別是涉及對外經濟發展韌性增強，國際收支穩健；加上外匯市場韌性增強，人民幣適應外部環境變化能力提升。

王分析，去年首3季經常到帳戶順差3107億美元，為歷年同期新高。再者，外債結構總體優化，風險總體可控等因素推動國際收支表現。外匯方面，人民幣匯率機制不斷完善，匯率彈性逐步增強；人民幣在跨境使用佔比不斷提升，有助降低跨境交易的貨幣錯配風險。

外匯管理局預料，今年跨境資金流動主要影響渠道有望更趨平穩，因為隨着疫情放緩，社會發展成效顯現，產業鏈供應基礎更穩固，推動出口，貨物貿易有望保持高規模順差。