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日央行無展鷹姿 圓匯曾挫2% 強調續買債遏利率 債息低見0.36厘

【明報專訊】儘管面對市場施壓，日本央行昨維持超級寬鬆貨幣政策不變，將短期利率維持在負0.1厘，並將日本10年期國債孳息率目標維持在零水平，重申10年期國債孳息率上限維持0.5厘不變，令一些押注央行逐步放寬孳息率曲線控制（YCC）的投資者感失望。日圓兌美元昨最多跌2%，由128水平一度貶至131，但昨晚深夜又升回128；每百日圓兌港元曾回落至5.9算。日本10年期國債孳息率大波動，雖然周三曾連續第4個交易日升穿0.5厘上限，但央行宣布政策按兵不動後，曾低見0.36厘，是2003年9月以來最大單日盤中波幅。

日本央行昨強調，將繼續大規模購買國債，強化這關鍵的市場操作工具，從而遏制長期利率上升。央行將在必要時「靈活」調整購買量，以反映其維持孳息率曲線控制的決心。日本央行又增加對商業銀行的貸款供應，以鼓勵它們購買更多債務，維護債券孳息率穩定。部分市場人士認為，日本央行希望向市場釋出信號，表明現任央行行長黑田東彥的任期在4月完結前，央行仍不會對貨幣政策作出重大改變。

料今年通脹放緩至1.6%

日本央行將今年3月結束的2022財年通脹預測上調至3%，而2023財年的通脹預測則維持在1.6%，反映央行認為隨着原材料成本上漲的影響消退，物價增長將會放緩。由於日本央行預計未來幾年的通脹率不會以可持續方式，保持在2%的目標以上，這將給予央行維持寬鬆政策的空間。國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Gita Gopinath昨表示，有別於其他主要經濟體，日本通脹雖然上升，但通脹率回落至遠低於目標的風險仍然很高。

黑田東彥昨表示，日本經濟存在很大的不確定性，有必要通過刺激政策扶助經濟，以確保企業能提高工資，從而實現可持續的通脹目標，如有必要，將毫不猶豫加碼寬鬆。不過他強調由於12月才上調了10年期國債孳息率上限，暫毋須進一步擴大孳息率區間，以等待新措施發揮作用。他說，YCC政策並非不能改變，但目前以短期利率及10年期國債孳息率為控制目標最為合適。

4月換行長 市場猜測改政策

對於央行近期擴大買債規模，以捍衛國債孳息率的上限，黑田認為此舉不會帶來重大風險。為捍衛這上限，日本央行在1月購入超過17萬億日圓（約1萬億港元）的日本國債，創單月最高購買紀錄。黑田預計通過靈活的市場操作，債市功能將得到改善，讓YCC可持續發展。不過部分市場人士有不同解讀。日興資產管理首席全球市場策略師John Vail表示，日本央行以「靈活」一詞來描述債券購買，反映央行可能允許10年期國債孳息率升穿0.5厘的上限，為未來改變孳息率曲線控制政策打開大門。

西太平洋銀行（Westpac）外匯策略主管Richard Franulovich指出，很多市場人士認為YCC是苟延殘喘。隨着新任央行行長4月上台，市場對政策調整猜測仍會持續，投機者會待時機，再次對YCC框架發動攻擊。

（綜合報道）

[國際金融]