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美PPI按月跌0.5% 支持放緩加息

【明報專訊】美國通脹壓力持續緩和，昨公布的美國12月生產者物價指數（PPI）按月跌0.5%，是2020年4月以來最大跌幅，分析師原預期跌幅為0.1%。上月能源價格大跌，令12月整體PPI下滑。12月PPI的能源指數按月跌7.9%，而汽油批發價格更按月跌13.4%。最新數據為美聯儲放慢或停止加息提供理據，美股3大指數早段向上，美國10年期國債孳息率跌穿3.4厘，是9月以來低位。

零售按月跌1.1%遜預期

不過，美國年底購物旺季的銷售轉弱，零售銷售額繼11月按月跌1%後，12月又再按月跌1.1%，分析師原預期12月跌幅為0.8%。上月加油站的零售銷售額按月跌幅最大，達4.6%。其次是家具店，零售銷售額按月跌2.5%。汽車經銷商的零售銷售額亦按月跌1.2%。相比下，建築材料、園藝設備、體育用品等零售銷售額錄得輕微增長，而餐飲的銷售額按月持平。

零售銷售額未經通脹調整，12月的部分跌幅， 可理解為部分商品價格下跌，以及部分消費者早在10月開始為節日購物。若剔除加油站的銷售額，美國12月零售銷售額仍按月跌0.8%，反映消費轉弱。若經通脹調整，經濟師預期美國第四季的消費者支出，仍高於第三季按季折合成年率的2.3%增幅。

國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）表示，整體通脹可能已經見頂，但在一些國家，服務業等價格仍有上升趨勢，形容2023年將是「艱難的一年」。

英國12月通脹按年升幅，由10月高見11.1% 的超過40年高位，回落至10.5%，是連續第2個月回落。上月物價跌幅主要由於汽油價格下降。

（綜合報道）

[國際金融]