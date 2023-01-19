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綜合資訊 主動出擊 精明管理強積金

強積金是一項長線投資，妥善部署有助打工仔累積一筆理想的退休儲備。無論你是初出茅廬的職場新鮮人，或者是快將步入退休的人士，都應該主動出擊，精明管理好自己的強積金。

取得越多強積金資訊，便越能掌握自已的強積金投資策略。積金局提供的「強積金基金平台」（MPF Fund Platform），透過實用比較工具、圖表和排行榜發放高透明度的積金資訊，方便打工仔以最方便、快捷、省時的方法，比對和分析四百多隻強積金基金，讓計劃成員作出最佳的強積金投資決定。

強積金的設計特色，是利用「平均成本法」及「複息效應」，透過定期和定額的供款進行儲蓄和投資，藉時間增長「滾存」退休資本。以一個20歲出頭的打工仔為例，其強積金供款期長達40年以上，期間必然會經歷不同金融市場周期及人生階段，故此，每個打工仔都必須定期檢視及積極管理自己的強積金，利用「強積金基金平台」不單能夠取得所有強積金基金的基本資料，還可以即時「貨比三家」，仔細比較各個強積金計劃及基金的表現，例如長遠回報、風險程度和基金收費。這些高透明度資訊，對打工仔調配強積金投資極之關鍵。

資訊齊備  逐項比對  積金資訊一目了然

以往打工仔入職後，通常都要填寫一份參加強積金計劃表格 ，向強積金受託人作投資指示。當選擇計劃內強積金基金時，要知道不同基金，甚或不同強積金計劃的表現。只要利用「強積金基金平台」，便能隨時隨地取得所需的強積金資料。平台設有網站及流動應用程式，平台設有三大實用功能，包括「我的選擇」、「基金表現圖表」及「基金資訊表」，讓打工仔通過比較工具、簡易圖表，分析各個強積金計劃的表現。

打工仔進入「強積金基金平台」後，可以點選「我的選擇」功能，十分方便地揀選不同基金作對比查閱。無論是同一計劃下的基金，或者是不同計劃之下的基金，打工仔可同時選擇最多10個基金作比較，名符其實「想點揀就點揀」。揀選後，系統會即時以並排形式比較相關基金的資訊，包括基金規模、風險級別、累積回報等。當打工仔掌握這些資訊，便可輕鬆綜合自己可承受風險程度、投資目標等要素，更精準地訂定強積金投資方向。

而打工仔最關注的基金收費部分，都可以在「強積金基金平台」找到，而且平台將基金管理費以「一拆三」方式詳細列出基金管理費的組成部分，包括「行政費/受託人費/保管人費」、「保薦人費」及「投資管理費」，協助打工仔選擇更具競爭力的強積金計劃及基金。

互動圖表  簡單易明  清晰顯示高低回報

「強積金基金平台」另一主要功能是提供5至10年期的比對分析，以「基金表現圖表」形式顯示各類強積金基金的往績數據，如股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金等，讓用家輕易比較過去5或10年期的最高及最低回報率。

另一項「基金資訊表」則以列表方式，顯示所有強積金基金的主要資訊，包括：基金表現、收費、風險級別、基金規模和推出日期。它具備篩選和排序功能，用家可以就基金類別、基金種類、受託人，甚至是強積金計劃以作篩選，方便計劃成員按自己的需要，揀選希望查閱和比較的強積金基金。

設多個排行榜  簡易評價  快速參考

打工仔生活忙碌，協助管理強積金的工具越方便、簡單越好。有見及此，平台就多個範疇制定排行榜，包括「最高五年期累積回報的十個基金」、「最低五年期累積回報的十個基金」、「最低開支比率的十個基金」、「最高開支比率的十個基金」，從回報及收費為打工仔整理出市場上最高及最低水平的十個基金。而「強積金計劃資產規模」和「預設投資基金的平均回報及開支比率」，則分別羅列各強積金計劃及核心累積基金和65歲後基金的相關基本資訊，讓打工仔按自己投資意向，快速取得參考。

強積金基金平台

大家快登入強積金基金平台，做個積金達人吧！

網址：mfp.mpfa.org.hk/tch/mpp_index.jsp

 

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