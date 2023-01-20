moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

快手大股東減持 累科網股普遍跌 春節前北水收爐 成交失守千億關

【明報專訊】臨近農曆新年長假期，「北水」港股通昨日提前「收爐」，至1月30日與A股同步復市，港股成交即跌穿千億元關，是今年以來最低。恒指昨低開後回穩，惟快手（1024）大股東場外大手減持約1.26%股權，拖累科網股普遍下挫，港股收市微跌27點至21,650點。分析認為，北水缺席下市場相對淡靜，相信投資者暫不會輕舉妄動，至長假期後可關注經濟數據及聯儲局議息結果，預料港股將繼續於21,500點整固。

明報記者 蕭嘉聰

國指昨同跌27點或0.38%，報7312點；受快手消息拖累，恒生科技指數收市報4449點，跌1.65%，是今年以來最大跌幅，大市成交金額925億元，較上日減少27.6%。雖然北水休市，不過南水繼續流入A股，昨日再淨流入93.9億元人民幣，累計第12日錄得淨流入。A股三大指數昨均以全日高位收市，上證指數收市升15點至3240點；深證成指報11913點，升102點；創業板指數收報2571點，升27點或1.08%。

外企納港股通 同股不同權A股迎外資

股市收市後，滬深交易所就擴大中港股票互聯互通發徵求意見稿。港股通合資格股票將擴大至在港上市外國公司，但須屬恒生綜合大型股指數或恒生綜合中型股指數成分股，或市值50億元以上的恒生綜合小型股指數成分股；另滬深兩市的同股不同權上市公司，亦可納入滬深港股範圍。

快手昨開市前公布，大股東宿華於場外大手減持1.26%股權套現近36億元，所得款項將投向慈善公益捐贈、前沿科技探索以及基礎設施投資等領域，集團股價收市大跌逾6%至68.15元，亦跌穿沽貨價69.0563元；微博（9898）挫3.65%，報155.8元；嗶哩嗶哩（9626）及網易（9999）分別跌3.1%及3%；美團（3690）更累計「十連跌」，收市再跌2.1%，累計跌幅逾16%；只有騰訊（0700）微升0.7%。內房、物管股逆市向好，龍湖（0960）收市升3.54%，中海外（0688）升2.12%，潤地（1109）亦漲1.85%；碧桂園大升4.91%，同系碧服（6098）更升6.62%。

分析：恒指料21500高位整固

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，港股在缺乏北水成交之下，假期氣氛濃厚，成交亦明顯縮減，昨日恒指先跌後回穩表現已算不錯，預計今日將更淡靜。他又認為，由於港股假期過後A股仍在休假，接下來要看內地經濟數據、聯儲局議息結果，投資者現時以觀望為主，不會輕舉妄動，較少大手買賣，將會等待假期後再次投入股市，預料恒指將繼續於21,500點的高位整固。