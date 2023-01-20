快手大股東減持 累科網股普遍跌 春節前北水收爐 成交失守千億關

明報記者 蕭嘉聰

國指昨同跌27點或0.38%，報7312點；受快手消息拖累，恒生科技指數收市報4449點，跌1.65%，是今年以來最大跌幅，大市成交金額925億元，較上日減少27.6%。雖然北水休市，不過南水繼續流入A股，昨日再淨流入93.9億元人民幣，累計第12日錄得淨流入。A股三大指數昨均以全日高位收市，上證指數收市升15點至3240點；深證成指報11913點，升102點；創業板指數收報2571點，升27點或1.08%。

外企納港股通 同股不同權A股迎外資

股市收市後，滬深交易所就擴大中港股票互聯互通發徵求意見稿。港股通合資格股票將擴大至在港上市外國公司，但須屬恒生綜合大型股指數或恒生綜合中型股指數成分股，或市值50億元以上的恒生綜合小型股指數成分股；另滬深兩市的同股不同權上市公司，亦可納入滬深港股範圍。

快手昨開市前公布，大股東宿華於場外大手減持1.26%股權套現近36億元，所得款項將投向慈善公益捐贈、前沿科技探索以及基礎設施投資等領域，集團股價收市大跌逾6%至68.15元，亦跌穿沽貨價69.0563元；微博（9898）挫3.65%，報155.8元；嗶哩嗶哩（9626）及網易（9999）分別跌3.1%及3%；美團（3690）更累計「十連跌」，收市再跌2.1%，累計跌幅逾16%；只有騰訊（0700）微升0.7%。內房、物管股逆市向好，龍湖（0960）收市升3.54%，中海外（0688）升2.12%，潤地（1109）亦漲1.85%；碧桂園大升4.91%，同系碧服（6098）更升6.62%。

分析：恒指料21500高位整固

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，港股在缺乏北水成交之下，假期氣氛濃厚，成交亦明顯縮減，昨日恒指先跌後回穩表現已算不錯，預計今日將更淡靜。他又認為，由於港股假期過後A股仍在休假，接下來要看內地經濟數據、聯儲局議息結果，投資者現時以觀望為主，不會輕舉妄動，較少大手買賣，將會等待假期後再次投入股市，預料恒指將繼續於21,500點的高位整固。