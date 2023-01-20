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溫拓思：收購渣打門檻多實行難 回應阿布扎比銀行研併購 稱沒談判沒興趣

標籤：經濟

【明報專訊】本月初渣打（2888）傳出收購傳聞，阿聯酋第一阿布扎比銀行發出通告，確認曾經探索收購。渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）昨日接受彭博社訪問首次回應事件，表示沒有與第一阿布扎比銀行就潛在收購談判。他指出，收購如渣打的銀行，要很多監管部門批准，實行相當困難，他對被收購並不感興趣。

明報記者 歐陽偉昉

渣打市帳率0.57倍 相對歐五大銀行估值低

渣打昨日收報66.95元，下跌0.89%（見圖），惟自1月初第一阿布扎比銀行證實曾研收購以來，股價已累升近9%。溫拓思表示，鑑於歐洲金融機構的相對估值，中東銀行有興趣作出收購「很合乎邏輯」，但他認為達成交易的機率不大，形容銀行是「受保護物種」，令交易變得相當困難。他稱潛在的併購，並非他們會參與或是會感興趣的事宜，該行業務自己也可做得很好，對他們來說一切都步入正軌。目前渣打市帳率為0.57倍（見表），相對歐洲五大市值銀行介乎0.66至1.62倍，估值無疑最低。

1月5日晚上，彭博社引述市場消息，渣打獲阿聯酋第一阿布扎比銀行探索提出收購，其後第一阿布扎比銀行發出公告，承認曾經作出評估，惟現在已經放棄。消息人士當時已預期，收購通過各國金融監管機構有不少難度，因為渣打作為作為全球系統重要性銀行（G-SIB），任何方案都存在明顯障礙。

摩根大通報告認為，雖然渣打估值吸引，但考慮需要不少監管機構批准，成功門檻相當高，該行基本預期收購不太可能發生。

以往渣打不乏收購傳聞，1980年代曾獲萊斯銀行提出收購，2005年亦曾傳出花旗、摩通有意收購，2018年再傳出英國五大銀行之一的巴克萊有意收購。溫拓思曾表示， 渣打並非必須併購，買家未必能夠好好消化，不過若遇上具增長潛力、吸引回報及與現時業務產生協同效應的併購項目，則仍會感到興趣。

內地准設獨資證券公司

溫拓思昨日亦回應中國內地放寬防疫限制重啟經濟，認為將提振全球增長，特別是預計歐洲和美國經濟將會放緩，因此相當期待中國內地的良好復蘇。渣打利潤主要來自新興市場，尤其是亞洲快速增長的經濟體，去年首三季渣打亞洲區的稅前基本溢利佔集團69.1%，其中香港和中國內地市場，各貢獻17.55%和7.3%。

此外中證監昨公布渣打獲准在內地設外資獨資證券公司，渣打證券（中國）註冊資本為10.5億元人民幣，由渣打銀行（香港）持全數股權，業務範圍為證券經紀、證券自營、承銷、資產管理。該行需於批准發出起6個月，完成公司的工商設立登記工作。渣打早於2020年10月，向中證監提交相關申請資料。