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吉利入主洪橋 將提全面收購

標籤：經濟

【明報專訊】創業板公司洪橋集團（8137）主席賀學初申報，他在1月16日向吉利汽車（0175）母企吉利集團，完成出售持有洪橋集團41.25%的控股公司洪橋資本38.09%股權後，他在洪橋資本所持股權只餘12.91%。李書福為首的吉利集團，最終取得洪橋資本68.86%股權後，正式以大股東身分入主洪橋集團，成為吉利系第二間在港上市公司。

成吉利系第二間港上市公司

該披露進一步顯示，賀學初透過今次的交易，在上市公司洪橋集團的持股量已由原先的42.07%，降至只有0.82%，涉及出售股份數目達40.65億股。由於李書福為首的吉利集團正式成為洪橋集團的大股東，根據最新公布，吉利集團繼而將會按例啟動對洪橋集團提出全面收購。

資料顯示，賀學初入股前身為南華集團一系公司旗下的Jessica，改組成洪橋集團，隨即部署收購巴西鐵礦石項目，繼而將業務延伸至鋰離子電池產銷、電動車換電池服務及在法國巴黎從事Caocao品牌的網約車服務。賀學初繼2004年將前身為南華策略、南華資訊科技的公司改組為國潤控股後，轉售李書福，變身為今日成為大藍籌的吉利汽車之後，事隔19年，他再度與李書福交手，再將手上創業板公司轉手予李氏旗下的吉利集團。不過，吉利集團提出接手洪橋集團，只謂會檢視業務組合，未確定將來該股日後的業務方向。

賀學初為華潤的財務部前高層，在千禧年前後離職，活躍於香港股壇，他曾經多次向南華集團一系收購多家上市公司後再轉手。當中他在國中控股（現潤中控股）（0202）任職時，便與民企富豪張揚交手，從南華集團接手的四海旅遊，轉手予內地民營企業家戴志康，組建成上海証大（0755）；另亦參與轉售南華資訊及科技改組而成的國潤予李書福，組建成今日的吉利汽車。洪橋集團的前身，亦為南華系旗下Jessica。