即棄餐盒生產商易和 拓影視電商開源

他指出，去年完成兩項收購後，集團將會多面向發展業務，包括經營電商平台「易和天下」，用戶主要購買日用品及農產品，現時日活躍用戶（DAU）達至4萬名，相信可分散業務風險。他又透露，集團早於上市前亦曾涉獵影視業務，去年完成收購頤臻影視後，旗下投資的電影因受疫情影響而延後進度，現時已進入後期製作階段，相信未來影視行業將迎來爆發增長期。

後疫情時代 外賣盒需求料維持

至於主業務，許有獎指出，目前即棄塑料快餐盒客戶類型包括中高端餐廳、酒店、政府部門及醫院，有別於其他即棄快餐盒銷售，集團以品牌形式經營，定位相對高檔，亦會按客戶需要生產及銷售產品，例如具有加熱、保溫功能、或是多格快餐盒以供盛裝不同食物及飲料。他表示疫情爆發後為保持安全距離，為減少出門更多線上買菜、減少堂食改為外賣，帶動即棄打包餐盒需求上漲，雖然內地放寬防控政策，但疫情已改變群眾生活習慣和工作方式，客戶需求亦相當穩定，有信心後疫情時代市場對外賣盒需求將維持。

此外，近年市場更關注環保，許有獎表示，集團亦有積極研究可降解及半降解快餐盒，不過現時內地物料供應商發展未算成熟，料在原材料供應成熟後，未來可生產和銷售更多相關產品，以配合市場需求。