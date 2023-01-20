港虛幣平台Bitzlato老闆洗錢被捕

Genesis或本周申請破產

彭博社引述知情人士稱虛幣貸款商Genesis Global Capital最早可能在本周申請破產。消息指該公司正與債權人團體秘密談判。據彭博社此前報道，該公司曾警告若無法籌集足夠資金，可能需要申請破產保護。該公司發言人早前表示，幾個月來一直考慮申請破產，並在本月宣布裁員30%，以「應對前所未有的行業挑戰」。去年11月全球第二大虛幣交易所FTX崩盤後，Genesis也面臨客戶擠提，並在同月暫停客戶提款。

在幣圈資金緊張之際，部分投資者似乎洞悉先機。《金融時報》引述知情人士稱，矽谷風投大佬Peter Thiel去年趕在虛幣大跌市前，精準沽出大部分虛幣持貨，獲利約18億美元。Thiel旗下的創始人基金（Founders Fund）於2014年初開始投資比特幣，是比特幣早期的知名投資者之一，當時比特幣價格不到1000美元。接近創始人基金的消息指，在去年5月虛幣市場陸續爆雷前，該基金已在3月底前沽出大部分虛幣資產。

（綜合報道）

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