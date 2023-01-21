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港股虎年收爐 發威收復22000 一年仍跌1758點 海底撈逆市升四成跑出

【明報專訊】在虎年最後一個交易日，恒指昨天勁升393點或1.8%至22,044點「收爐」，也是自去年7月以來首次重上22,000點水平。港股於虎年的走勢有如「坐過山車」，從去年初近25,000點反覆向下，一度於10月低見14,597點的13年半新低，即使其後收復逾7000點失地，惟整個生肖年計算仍跌1758點或7.4%，連跌兩個農曆年；科指亦累計跌15.6%。

明報記者 蔡穎霖

周四（19日）美股借經濟前景憂慮而向下，惟亞洲市場未有承接外圍跌勢，港股於農曆新年假期前夕做好，以接近全日高位收市，亦創近半年新高。科指昨天收報4568點，全日升2.7%；國指亦升170點或2.3%，報7483點。累計全周，港股錄得306點或1.4%升幅，連續5周上升，累漲2593點或13.3%；科指累升0.3%，連升4周；國指連升5周累漲12.8%。

北水休市 成交僅951億

石油、科技、電訊及內房股合力推高大市，中海油（0883）昨天升5.4%至11.38元，創6個月新高，成為表現最好藍籌；中聯通（0762）也升3.9%至5.54元，創52周新高。跌幅最大的藍籌是東方海外（0316），昨天收報133元，跌3.3%。

北水昨天休市，在欠缺南下資金支持下，主板成交錄得951.33億元，連續兩個交易日低於1000億元。外資北上，連續第13個交易日流入A股，創2020年以來最長連續買入；南水北上合共淨流入92.56億元（人民幣，下同），較上日減少1.5%。隆基綠能（601012）錄得淨買入7.55億元居首，其次為寧德時代（300750），錄得3.66億元淨買入。

濠賭股虎年大翻身 金沙最勁升四成

總結虎年，受惠於內地重新開關，刺激內需股升勢，海底撈（6862）於虎年累漲逾四成，為年內表現最佳藍籌（見表）；中國神華（1088）、周大福（1929）及百威亞太（1876）等內需消費股也打入最佳十大藍籌之中，升幅由21.7%至31.6%不等。澳門放寬入境措施，濠賭股亦見大翻身。金沙（1928）於生肖年內累升39.9%，成為最佳十大藍籌第二；銀河娛樂（0027）也有22.7%升幅。

虎年跌幅榜多內房物管股

雖然內房、物管股在政府政策密集出台下，由去年底起進行「絕地反擊」，惟碧桂園（2007）及同系碧桂園服務（6098）股價於虎年仍遭「腰斬」，成為年內最差表現藍籌首兩位；龍湖集團（0960）亦以46.2%跌幅，成為虎年表現最差十大藍籌之一。

資金年尾搶貨疑博「開門紅」

長假期前夕港股走高，資金年尾搶貨疑博「開門紅」。截至昨晚11時，恒指夜期報22,039點，升54點。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，主要利好市場價格升幅的消息，普遍也是去年底至今年初傳出，目前市况或已反映大部分升幅，認為投資者需要留意。