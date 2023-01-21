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傳馬雲已來港 晤財金界人士

【明報專訊】隨着螞蟻集團的整改之路逐漸明朗化，阿里巴巴 （9988）創辦人馬雲的行蹤亦陸續曝光。繼日前在泰國被「野生捕獲」後，《經濟日報》昨引述消息稱，馬雲近日已飛往香港，與本地重量級財金界人士會面，但未悉談論內容。據報，馬雲亦趁機與多名朋友見面，暫時會逗留在香港，未有離開的時間表，意味他或有可能在港迎接新春；阿里對報道未有回應。事實上，在馬雲赴西班牙轉行「務農」以前，他在2021年10月亦傳出在香港短暫停留。

消息刺激阿里股價昨天升3.7%，收報116.3元，領漲科網股。早前遭騰訊（0700）「以股代息」派發的美團（3690）走出10連跌陰霾，昨勁彈4.9%至168.1元；惟相較本月5日除淨日當天的收市價190.8元，美團至今仍累跌逾一成。

女股神趁高減持京東ADR

隨着內地逐步結束新冠防疫限制措施，加上長達數年的監管整頓放鬆，一度被摩根大通稱為「不可投資」的中資科網股迎來一輪強力反彈。科技龍頭「ATMXJ」中，騰訊已較去年10月低位190.78元翻逾一倍，阿里亦有近90%升幅，京東（9618）也從低位升近70%。

科網股氣氛向好，有「科技女股神」之稱的Cathie Wood趁高出貨減持京東ADR（美：JD）。根據彭博資料顯示，Cathie Wood旗下方舟投資的旗艦基金「方舟創新ETF」（ARK Innovation ETF）（美：ARKK）周四（12日）賣出6645份京東ADR，為去年7月以來首次。此前，方舟投資曾於2021年9月中旬至2022年7月連續拋售京東。