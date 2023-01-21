傳馬雲已來港 晤財金界人士

消息刺激阿里股價昨天升3.7%，收報116.3元，領漲科網股。早前遭騰訊（0700）「以股代息」派發的美團（3690）走出10連跌陰霾，昨勁彈4.9%至168.1元；惟相較本月5日除淨日當天的收市價190.8元，美團至今仍累跌逾一成。

女股神趁高減持京東ADR

隨着內地逐步結束新冠防疫限制措施，加上長達數年的監管整頓放鬆，一度被摩根大通稱為「不可投資」的中資科網股迎來一輪強力反彈。科技龍頭「ATMXJ」中，騰訊已較去年10月低位190.78元翻逾一倍，阿里亦有近90%升幅，京東（9618）也從低位升近70%。

科網股氣氛向好，有「科技女股神」之稱的Cathie Wood趁高出貨減持京東ADR（美：JD）。根據彭博資料顯示，Cathie Wood旗下方舟投資的旗艦基金「方舟創新ETF」（ARK Innovation ETF）（美：ARKK）周四（12日）賣出6645份京東ADR，為去年7月以來首次。此前，方舟投資曾於2021年9月中旬至2022年7月連續拋售京東。