moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

吉利入股大馬機車銷售商 加碼拓東南亞

【明報專訊】吉利汽車（0175）出資14.57億元（人民幣，下同），向集團主席李書福旗下吉利控股的子公司，收購馬來西亞Proton機車銷售商寶騰公司49.9%股權。寶騰同時融資23.67億元，以可贖回可換股優先股形式進行，若獲行使，吉利汽車應佔股權會被攤薄至19.4%。但行使時，先需要獲得寶騰公司股東馬來西亞Proton及吉利汽車同意。現時寶騰無意換股。消息在昨日收市後公布，吉利汽車昨日收升1.5%。

向主席旗下公司收購 作價14.6億

Proton為馬來西亞國家汽車品牌，在該國及周邊國家銷售。寶騰由馬來西亞公司DRB-HICOM Berhad（DRBH）及吉利控股分別持有50.1%及49.9%股權。吉利汽車收購總代價包括購入寶騰銷售股份的10.63億元，以及銷售貸款5639萬美元（相當於約3.937億元）。

寶騰2021年度扭虧為盈，錄得除稅前利潤1730萬元，除稅後利潤1.17億元。截至去年9月底止九個月，寶騰除稅前利潤約1.47億元，除稅後利潤約1.38億元。

吉利汽車明言，透過今次收購，加強在東南亞市場的發展，並繼續向寶騰提供財務支持。集團表示，收購完成後，將直接向寶騰銷售汽車零部件及提供研發及技術許可服務；又表示，未來將繼續與寶騰合作開發寶騰品牌旗下之電動汽車。吉利汽車母企吉利集團，上周與阿里巴巴（9988）簽署戰略合作協議，就汽車智能化及智能出行等方面合作。