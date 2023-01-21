吉利入股大馬機車銷售商 加碼拓東南亞

向主席旗下公司收購 作價14.6億

Proton為馬來西亞國家汽車品牌，在該國及周邊國家銷售。寶騰由馬來西亞公司DRB-HICOM Berhad（DRBH）及吉利控股分別持有50.1%及49.9%股權。吉利汽車收購總代價包括購入寶騰銷售股份的10.63億元，以及銷售貸款5639萬美元（相當於約3.937億元）。

寶騰2021年度扭虧為盈，錄得除稅前利潤1730萬元，除稅後利潤1.17億元。截至去年9月底止九個月，寶騰除稅前利潤約1.47億元，除稅後利潤約1.38億元。

吉利汽車明言，透過今次收購，加強在東南亞市場的發展，並繼續向寶騰提供財務支持。集團表示，收購完成後，將直接向寶騰銷售汽車零部件及提供研發及技術許可服務；又表示，未來將繼續與寶騰合作開發寶騰品牌旗下之電動汽車。吉利汽車母企吉利集團，上周與阿里巴巴（9988）簽署戰略合作協議，就汽車智能化及智能出行等方面合作。