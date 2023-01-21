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國泰料去年蝕最多70億 本業僅微虧 料受國航巨虧拖累 分析員：短期受惠內地客外遊

標籤：經濟

【明報專訊】國泰航空 （0293）昨日發盈警，預料去年虧蝕64億至70億元，較2021年同期蝕55億元有所擴大，主要因聯屬公司錄得「龐大虧損」所致，估計這聯屬公司為中國國航（0753）。單計國泰航空和旗下附屬公司的主營業務，下半年業務較上半年「顯著改善」，全年僅錄得輕微虧損。有分析師表示，內地剛對外開放，內地首輪的外遊將繼續刺激國泰今年上半年業務表現。國泰昨日收報8.38元，微升0.5％。

明報記者 陳麗歡

國泰去年中期報告顯示，國泰主營業務在去年上半年蝕25.16億元，若去年全年僅錄得輕微虧損，或意味國泰去年下半年主營業務錄得盈利。

去年下半年錄正現金流

新任國泰航空集團行政總裁林紹波表示，樂見國泰主營業務於去年下半年營運和財務狀况持續改善，本港逐步放寬旅遊限制及檢疫要求，促使下半年達至整體經營正現金流。

大和資本市場執行董事劉偉健表示，內地剛宣布對外完全開放旅遊經濟，民眾被壓抑3年的外遊需求強勁，加上內地航空未能即時恢復更多海外航線，更多旅客或入境人士會選擇香港作為轉機站進入內地，國泰必定能從中受惠。他預料，農曆新年和4、5月的長假期將再推動國泰上半年訂票表現，亦預料屆時將增加更多航班。

他預料今年整體票價與過往正常水平比較仍然偏高，但隨着更多海外航空公司加機復飛香港，航班供應持續增加，預料年底票價有機會輕微回落，又認為高票價情况不會持續。

料高票價情况難持續

國泰亦公布12月、全年客貨運數據，12月載客80.11萬人次，客運力回復2019年疫情前約32％水平，日均載客逾2.58萬人次，主要受惠聖誕旅遊需求帶動。貨運表現平穩，月內載運10.64萬公噸貨物，貨運力僅疫情前約65％水平。全年而言，載客人次升2.9倍，客運力升51.6％，載貨量跌13.4％，貨運力跌19％。林紹波表示，休閒旅遊需求將繼續推動1月和農曆新年期間業務，亦喜見往返香港和內地跨境貨車運輸限制放寬，但內地各地疫情持續，適逢1月的農曆新年，因此貨運市場於2月中旬前仍會面對挑戰。

投行大和的研究報告指，國泰目前主要面對各國收緊內地旅客入境限制和員工糾紛問題，令國泰股價上漲空間受限。大和又指，隨着國泰財務改善，將有能力實現今年底招聘8000人目標，亦能減輕前線員工的工作量。大和又認為，只有部分國家收緊內地旅客入境要求，影響有限。該行仍然看好國泰，由於股價短期上升空間有限，將國泰評級由「買入」調低至「跑贏大市」，維持目標價9.5元。