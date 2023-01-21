蔬菜能源漲價 港上月基本通脹2%

12月份各類綜合消費物價指數組成項目中，大部分也按年上升，反映日常生活中的通脹問題持續，增幅最大的類別仍是電力、燃氣及水，升幅達14.7%（見表）。各類別通脹率有升有跌，衣履按年升5.1%、基本食品按年升4.2%、外出用膳及外賣按年升3.5%、交通按年升2.7%、雜項服務按年升1.9%；兩類別呈現跌勢是耐用物品按年跌1.5%和住屋按年跌0.1%。

住屋耐用品跌價

政府發言人表示，雖然新鮮蔬菜價格急升並較11月有所上升，但是2022年12月份基本消費物價通脹率維持溫和。能源相關項目價格按年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯升幅，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

總括2022年全年計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本消費物價通脹率平均是1.7%。展望未來，發言人認為本地經濟活動預期會改善，本地成本壓力或會隨之增加，故通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。

統計處同時公布2023年第一季業務展望的季度性調查，預期較上一季為好的受訪者有19%，比較預期較差者的13%所佔比例高。按行業分析，預期較好和較差的受訪者數目相同；惟住宿及膳食服務業、金融及保險業以及製造業中，較多受訪者預期較上一季好。